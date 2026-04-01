ЕС не заинтересован в прекращении боевых действий, заявили в МИД - 01.04.2026, ПРАЙМ
ЕС не заинтересован в прекращении боевых действий, заявили в МИД
01:04 01.04.2026
 
ЕС не заинтересован в прекращении боевых действий, заявили в МИД

Масленников: ЕС не заинтересован в прекращении боевых действий на Украине

МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Желание Брюсселя выдать Киеву кредит в 90 миллиардов евро как можно скорее говорит о незаинтересованности ЕС в прекращении боевых действий, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Столь острое желание как можно скорее профинансировать Украину показывает незаинтересованность ЕС в прекращении боевых действий и переговорном урегулировании украинского кризиса. Большая часть — две трети — этого кредита предназначена на военные цели", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, даже эти средства страны ЕС занимают под бюджетные гарантии, потому что США переложили ответственность за финансирование Киева на Европу, "своровать" российские активы у Брюсселя не вышло, а других денег у Евросоюза нет, подчеркнул он.
Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой прокачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Будапешт настаивает, что без решения энергетического вопроса не будет поддерживать новые меры в пользу Киева.
Как заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас, у нее нет хороших новостей для Украины в вопросе одобрения нового пакета антироссийских санкций и заблокированного кредита.
 
