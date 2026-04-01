https://1prime.ru/20260401/gd-868800104.html

В ГД предложили вдвое увеличить штрафы за нарушение порядка трудоустройства

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили в два раза увеличить штраф для работодателей за нарушение порядка трудоустройства граждан, документ | 01.04.2026, ПРАЙМ

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800104.jpg?1774998102

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили в два раза увеличить штраф для работодателей за нарушение порядка трудоустройства граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Проект настоящего Федерального закона предусматривает увеличение штрафов в два раза. Указанное увеличение применяется за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, а также за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что проектом предлагается вдвое увеличить штраф для работодателей, которые вынуждают сотрудников оформляться на постоянную работу через заключение гражданско-правового договора. "По нашему мнению, максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей", - добавил он. Политик указал на рост количества судебных споров по искам сотрудников о переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. Он добавил, что в 2024 году их число выросло на 37%, и это яркий индикатор большой проблемы, которая, по его словам, наносит ущерб работникам, государству и создает нечестную конкуренцию на рынке труда. "Сегодня людей часто допускают к работе без нормального оформления или подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами. В результате устроившийся человек остается без социальных гарантий, а недобросовестный работодатель экономит на его правах", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что нынешние штрафы зачастую просто несоразмерны той выгоде, которую получает работодатель, выводя сотрудников в серую зону. "Это правовой перекос, который нужно устранять. Закон должен защищать работника, а не создавать возможности для экономии на людях", - подчеркнула депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

