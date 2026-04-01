Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС - 01.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС
03:11 01.04.2026
 
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС: это безответственный отказ от российской энергии и глупость прогрессивного подхода к отказу от атомной энергетики.
"Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надежной российской энергии, а также глупостью "прогрессивного" подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики", - так Дмитриев прокомментировал в соцсети новость издания Politico о том, что Еврокомиссия призвала людей работать из дома и меньше пользоваться автомобилями и самолетами.
 
