Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС
Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС - 01.04.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал две причины... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T03:11+0300
2026-04-01T03:11+0300
2026-04-01T03:11+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС: это безответственный отказ от российской энергии и глупость прогрессивного подхода к отказу от атомной энергетики.
"Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надежной российской энергии, а также глупостью "прогрессивного" подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики", - так Дмитриев прокомментировал в соцсети новость издания Politico о том, что Еврокомиссия призвала людей работать из дома и меньше пользоваться автомобилями и самолетами.
рф, персидский залив, кирилл дмитриев, ес, рфпи, politico
Энергетика, Экономика, РФ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ, Politico
Глава РФПИ назвал причины энергетических ограничений в ЕС
Глава РФПИ Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС: это безответственный отказ от российской энергии и глупость прогрессивного подхода к отказу от атомной энергетики.
"Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надежной российской энергии, а также глупостью "прогрессивного" подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики", - так Дмитриев прокомментировал в соцсети новость издания Politico о том, что Еврокомиссия призвала людей работать из дома и меньше пользоваться автомобилями и самолетами.