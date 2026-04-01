Банки просят обновить данные через Госуслуги: что нужно знать
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Все больше банков просят клиентов обновить личные данные через портал Госуслуг. О том, зачем это нужно, как часто следует подтверждать сведения и чем грозит игнорирование таких запросов, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, банки запрашивают актуальные личные данные (паспорт, телефон, адрес) для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также для обеспечения безопасности — чтобы убедиться, что счетом пользуется именно его владелец."Обновление данных через Госуслуги — это наиболее безопасный и быстрый способ, предусмотренный законодательством. Делать это нужно только в официальном приложении банка или на его официальном сайте, не переходя по подозрительным ссылкам из СМС", — пояснил Хаминский.Законодательство устанавливает четкие сроки для актуализации информации. Банки обязаны обновлять данные клиентов не реже одного раза в год. Для клиентов с низкой степенью риска периодичность может составлять раз в три года. При изменении ключевых сведений, таких как паспорт или фамилия, сообщать об этом банку нужно незамедлительно, не дожидаясь запроса.Если клиент отказывается обновлять данные или игнорирует уведомления, банк сначала ограничивает операции в приложении, а затем может полностью заблокировать счета до момента уточнения информации, заключил эксперт.
Хаминский: если не обновить данные через Госуслуги для банка, возможны санкции
