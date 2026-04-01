Тарифы на электроэнергию в Грузии с 1 апреля увеличатся на 20% - 01.04.2026, ПРАЙМ
Тарифы на электроэнергию в Грузии с 1 апреля увеличатся на 20%
ТБИЛИСИ, 1 апр — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию в Грузии увеличатся с 1 апреля примерно на 20% для населения и бизнеса, решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения на заседании во вторник.
"Тариф для бытовых потребителей увеличивается на 5 тетри (0,02 доллара - ред.), а для коммерческого сектора — в среднем на 4–6 тетри (0,015-0,022 доллара - ред.) за киловатт-час", — говорится в заявлении комиссии.
Согласно новым ставкам, в Тбилиси тариф для населения при потреблении до 101 кВт.ч составит 20,041 тетри (0,07 долларов) за кВт.ч, при потреблении от 101 до 301 кВт.ч — 24,053 тетри (0,09 долларов), а свыше 301 кВт.ч — 28,537 тетри (0,10 долларов). В регионах тарифы вырастут до сопоставимого уровня и будут зависеть от объёмов потребления.
По данным регулятора, увеличение тарифов обусловлено ростом стоимости закупаемой электроэнергии, высокой зависимостью от импорта и необходимостью инвестиций в энергосистему. В ближайшие годы планируется вложить более 1,5 миллиарда лари в модернизацию распределительных сетей, что должно повысить надёжность энергоснабжения и сократить число аварийных отключений.
Решение о повышении тарифов планировалось ещё в конце 2025 года, однако тогда его отложили на три месяца. Последний пересмотр тарифов происходил в 2023 году, когда они были снижены на 3 тетри.
Эксперты и представители бизнеса уже предупреждают, что рост тарифов на электроэнергию может отразиться на стоимости товаров и услуг.
 
