https://1prime.ru/20260401/iran-868803313.html

Иранский дипломат раскрыл условие для мира с США

2026-04-01T05:48+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e2596c64efe8d51482b4e27f71d67bc.jpg

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Тегеран стремится получить четкие заверения о неприменении силы в результате переговоров о завершении конфликта с США, сообщил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в беседе с газетой Times. "К сожалению, у президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа очень плохое, очень отвратительное досье в этом отношении. И поэтому, если вы хотите мирного урегулирования этой войны, прежде всего нам нужна гарантия и заверения в том, что вы не повторите использование силы и агрессии против иранского народа", — отметил он. Посол подчеркнул, что Тегеран с опаской ведет переговоры с Соединенными Штатами, поскольку ранее уже подвергался нападениям во время мирных обсуждений. Несмотря на это, Иран осознает важность этих переговоров для региона в целом. "У нас больше нет взаимного доверия к администрации Трампа после того, как мы начали с ними диалог, а через шесть месяцев они снова напали на нас", — пояснил Мусави.Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что Иран не согласен на просто прекращение огня, а требует полного отказа от военных действий в регионе. В Вашингтоне ранее сообщали о плодотворных переговорах с Ираном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло факт прямого общения, но подтвердило, что через посредников поступали сообщения о намерении США начать переговоры о разрешении конфликта. Тем временем, Соединенные Штаты увеличивают свое военное присутствие в регионе, включая отправку нескольких тысяч морских пехотинцев, однако их конкретные задачи остаются неизвестными.

https://1prime.ru/20260401/ssha-868802361.html

https://1prime.ru/20260331/usa-868784590.html

https://1prime.ru/20260331/iran-868771755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, аббас аракчи