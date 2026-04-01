Иранский дипломат раскрыл условие для мира с США
Посол Ирана Мусави: Тегеран рассчитывает на гарантии для завершения войны с США
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Тегеран стремится получить четкие заверения о неприменении силы в результате переговоров о завершении конфликта с США, сообщил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в беседе с газетой Times.
"К сожалению, у президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа очень плохое, очень отвратительное досье в этом отношении. И поэтому, если вы хотите мирного урегулирования этой войны, прежде всего нам нужна гарантия и заверения в том, что вы не повторите использование силы и агрессии против иранского народа", — отметил он.
"У нас больше нет взаимного доверия к администрации Трампа после того, как мы начали с ними диалог, а через шесть месяцев они снова напали на нас", — пояснил Мусави.
Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что Иран не согласен на просто прекращение огня, а требует полного отказа от военных действий в регионе.
В Вашингтоне ранее сообщали о плодотворных переговорах с Ираном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло факт прямого общения, но подтвердило, что через посредников поступали сообщения о намерении США начать переговоры о разрешении конфликта. Тем временем, Соединенные Штаты увеличивают свое военное присутствие в регионе, включая отправку нескольких тысяч морских пехотинцев, однако их конкретные задачи остаются неизвестными.