Юрист объяснила, за что нельзя наказывать сотрудника на удаленке
Юрист объяснила, за что нельзя наказывать сотрудника на удаленке - 01.04.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснила, за что нельзя наказывать сотрудника на удаленке
Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:31+0300
2026-04-01T02:31+0300
2026-04-01T02:52+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений провайдера или технических сбоев, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная. "В статье 192 ТК РФ указано, что взыскание возможно только за виновное неисполнение обязанностей. Если отключение Интернета или любой иной связи вызвано сбоем провайдера, отключениями на линии, вины работника в отсутствии связи нет", - сказала Колодяжная. Юрист добавила, что порядок и сроки предоставления отчетов и связи с работодателем должны быть четко прописаны в трудовом договоре или локальном акте. "Если там не указано, что вы обязаны иметь резервный канал связи (например, второй интернет), то претензии к вам не обоснованы", - отметила Колодяжная. Чтобы предотвратить возможные негативные последствия в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, эксперт рекомендовала зафиксировать факт отсутствия и появления связи, а также не отказываться от написания письменных объяснений.
Юрист объяснила, за что нельзя наказывать сотрудника на удаленке
Юрист Колодяжная: работодатель не может наказать сотрудника за отсутствие мобильной связи
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений провайдера или технических сбоев, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.
"В статье 192 ТК РФ указано, что взыскание возможно только за виновное неисполнение обязанностей. Если отключение Интернета или любой иной связи вызвано сбоем провайдера, отключениями на линии, вины работника в отсутствии связи нет", - сказала Колодяжная.
Юрист добавила, что порядок и сроки предоставления отчетов и связи с работодателем должны быть четко прописаны в трудовом договоре или локальном акте.
"Если там не указано, что вы обязаны иметь резервный канал связи (например, второй интернет), то претензии к вам не обоснованы", - отметила Колодяжная.
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, эксперт рекомендовала зафиксировать факт отсутствия и появления связи, а также не отказываться от написания письменных объяснений.