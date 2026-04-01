Юрист рассказал, как отказаться от платной подписки
03:02 01.04.2026
 
Юрист рассказал, как отказаться от платной подписки

Юрист Хаминский: россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис, отвязав банковскую карту от личного кабинета, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Закон о запрете списания денег за онлайн-подписки с отвязанных карт вступил в силу с 1 марта. Закон обязывает компании возвращать деньги, списанные без предупреждения.
Хаминский отметил, что в первоначальной редакции законопроект обязывал интернет-сервисы заранее уведомлять пользователей об автоматическом продлении подписки, но в ходе рассмотрения законодатель отказался от этой нормы, поэтому граждане посчитали, что онлайн-сервисы теперь обязаны предупреждать пользователей о любом предстоящем списании денег за подписки.
"Новая норма закона направлена на "забытые подписки", вроде бесплатного периода в каком-нибудь онлайн-кинотеатре, музыкальном сервисе и так далее. Когда заканчиваются их оплаченные сроки или бесплатные периоды, такие сервисы начинают списывать деньги с банковских карт пользователей часто вопреки желанию подписчика. Изменения в закон позволят потребителю выразить отказ от услуг сервиса в любой форме, в том числе электронной, а также удалить карту из личного кабинета", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что интернет-сервисы будут обязаны принять такие действия гражданина как свидетельство прекращения взаимоотношений и не смогут больше использовать полученные от него платежные данные.
"Закон установил, что сервисы не смогут автоматически списывать оплату с банковской карты только в случае, если ее владелец отозвал согласие на использование реквизитов его банковского счета", - уточнил Хаминский.
 
