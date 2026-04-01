Юристы рассказали, что грозит авторам рисунков в подъездах и лифтах

2026-04-01T03:17+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Авторам рисунков и надписей в подъездах, лифтах или другом общедомовом имуществе в России грозит уголовная статья ответственности, предусматривающая в том числе наказание в виде трехмесячного ареста, кроме того, призвать к ответу могут и расклейщиков рекламных объявлений, рассказали РИА Недвижимость юристы. "Свежевыкрашенная стена подъезда, расписанная баллончиком, и створки лифта, обклеенные рекламой, – реальность миллионов жителей многоквартирных домов в России. И то, и другое – правонарушение. Основной уголовной нормой является статья 214 УК РФ "Вандализм", по которой назначается штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или арест до трех месяцев. Если нарушение совершено группой лиц или по мотивам ненависти, грозит лишение свободы до трех лет", – сказала управляющий партнер адвокатского бюро "Грикевич и партнеры" Оксана Грикевич. По ее словам, при крупном ущербе дополнительно может вменяться статья 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Если же ущерб незначителен, применяется статья 7.17 КоАП РФ и выписывается штраф в 300-500 рублей. "В 2025 году доля управляющих компаний в России, еженедельно фиксирующих граффити в подъездах, снизилась с 23 до 17%, что указывает на уменьшение количества случаев", – отметил управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко. Размещение же рекламных объявлений в подъездах наказывается, когда нет согласия собственников или договора с управляющей организацией или ТСЖ или нарушаются правила размещения информации, а также когда объявления портят имущество или содержат запрещенную или ненадлежащую рекламу, рассказала доцент Московского государственного юридического университета Елена Гринь. За нарушение законодательства о рекламе в КоАП РФ предусмотрен штраф в 2-2,5 тысячи рублей, однако санкции в региональных административных кодексах могут быть и жестче, например статьей 8.13 КоАП Москвы предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, указала она. "Важное уточнение – штрафы суммируются, то есть размещение рекламы в каждом подъезде фиксируется как отдельное правонарушение. Дополнительно владельцы квартир вправе взыскать убытки в гражданском порядке", – обратила внимание Грикевич. Если в подъезде появились надписи или другие проявления вандализма, нужно их сфотографировать, написать заявление в полицию, потребовать от управляющей компании устранить последствия, при установлении виновника – подготовить иск о возмещении ущерба, описала порядок действий Грикевич. В случае размещения нелегальной рекламы следует сфотографировать объявления с указанными номерами телефонов, составить жалобу в УК или ТСЖ, написать заявление в управление ФАС о признании рекламы ненадлежащей и обратиться к участковому, порекомендовала адвокат. "По экспертным оценкам, в 2025-2026 годах в среднем по стране число жалоб жителей на рекламу в подъездах растет – после капремонтов люди активнее защищают обновленное имущество. Однако реальных привлечений к ответственности значительно меньше: установить заказчика расклейки рекламы по номеру телефона в объявлении на практике почти невозможно", – добавила Грикевич.

