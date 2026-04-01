https://1prime.ru/20260401/kallas-868802938.html

"Зачем приехала?" выходка Каллас в Киеве вызвала возмущение на Украине

Визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев не имел смысла, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

2026-04-01T05:35+0300

в мире

украина

киев

кая каллас

олег соскин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев не имел смысла, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Возникает вопрос: а ты зачем приехала?", — заявил он в ответ на слова Каллас о трудностях ЕС в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Политолог подчеркнул, что Европа уже давно оставила киевский режим на произвол судьбы как в финансовом, так и в военном отношениях. Особенно в условиях текущего мирового экономического кризиса.. "Это уже настоящий капкан. <…> Что самое важное: денег нет и тут уже не в (премьер-министре Венгрии Викторе. — Прим. ред.) Орбане дело", — заключил Соскин. Вчера Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды. Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

