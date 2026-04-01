Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем приехала?" выходка Каллас в Киеве вызвала возмущение на Украине - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Зачем приехала?" выходка Каллас в Киеве вызвала возмущение на Украине
05:35 01.04.2026
 
"Зачем приехала?" выходка Каллас в Киеве вызвала возмущение на Украине

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев не имел смысла, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Возникает вопрос: а ты зачем приехала?", — заявил он в ответ на слова Каллас о трудностях ЕС в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
Политолог подчеркнул, что Европа уже давно оставила киевский режим на произвол судьбы как в финансовом, так и в военном отношениях. Особенно в условиях текущего мирового экономического кризиса..
"Это уже настоящий капкан. <…> Что самое важное: денег нет и тут уже не в (премьер-министре Венгрии Викторе. — Прим. ред.) Орбане дело", — заключил Соскин.
Вчера Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
 
