Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции - 01.04.2026, ПРАЙМ
Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции
Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции - 01.04.2026, ПРАЙМ
Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции
Китай со среды полностью отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции, что должно снизить риск возникновения торговых трений с другими... | 01.04.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 1 апр – ПРАЙМ. Китай со среды полностью отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции, что должно снизить риск возникновения торговых трений с другими странами. Министерство финансов КНР и Главное государственное налоговое управление КНР сообщили в январе, что возврат НДС при экспорте фотоэлектрической продукции будет отменен с 1 апреля 2026 года. В Китайской ассоциации фотоэлектрической индустрии заявили, что данная мера поможет восстановить рациональное ценообразование на внешних рынках, сдержать чрезмерное снижение экспортных цен и снизить риск торговых трений и споров для Китая. В ассоциации указали, что с 2024 года китайская фотоэлектрическая продукция сталкивается с всё более жёсткой конкуренцией на зарубежных рынках, при этом экспортные цены продолжают снижаться, демонстрируя тенденцию к увеличению объёма продукции при снижении цены. При этом сообщалось, что некоторые компании используют экспортные налоговые льготы в качестве рычага давления на зарубежных покупателей. Подобная практика фактически превратила политику возврата экспортных пошлин в субсидию для поставок на зарубежные рынки, что не только принесло убытки китайским предприятиям, но также значительно увеличило риск международных торговых трений, включая антисубсидийные и антидемпинговые меры в отношении фотоэлектрической промышленности КНР. Такая ситуация, подчеркивали в ассоциации, негативно сказалась на интересах и международном имидже китайской фотоэлектрической промышленности. Эксперты отрасли считают, что отмена налоговых льгот, по сути, является использованием налоговой политики для "принуждения" отрасли к переходу от модели "низких цен и больших объемов" к модели высококачественной конкуренции, что ускорит вывод из эксплуатации неэффективных, устаревших и зависящих от субсидий производственных мощностей и создаст пространство для развития действительно высококачественных компаний с технологическими преимуществами. При этом в краткосрочной перспективе отрасль неизбежно столкнется с многочисленными проблемами, включая снижение прибыли, и некоторые финансово слабые компании, чрезмерно зависящие от государственной поддержки, могут столкнуться с трудностями и уйти с рынка.
китай, кнр
Экономика, КИТАЙ, КНР
00:30 01.04.2026
 
Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции

Китай полностью отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции

ПЕКИН, 1 апр – ПРАЙМ. Китай со среды полностью отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции, что должно снизить риск возникновения торговых трений с другими странами.
Министерство финансов КНР и Главное государственное налоговое управление КНР сообщили в январе, что возврат НДС при экспорте фотоэлектрической продукции будет отменен с 1 апреля 2026 года.
В Китайской ассоциации фотоэлектрической индустрии заявили, что данная мера поможет восстановить рациональное ценообразование на внешних рынках, сдержать чрезмерное снижение экспортных цен и снизить риск торговых трений и споров для Китая.
В ассоциации указали, что с 2024 года китайская фотоэлектрическая продукция сталкивается с всё более жёсткой конкуренцией на зарубежных рынках, при этом экспортные цены продолжают снижаться, демонстрируя тенденцию к увеличению объёма продукции при снижении цены.
При этом сообщалось, что некоторые компании используют экспортные налоговые льготы в качестве рычага давления на зарубежных покупателей. Подобная практика фактически превратила политику возврата экспортных пошлин в субсидию для поставок на зарубежные рынки, что не только принесло убытки китайским предприятиям, но также значительно увеличило риск международных торговых трений, включая антисубсидийные и антидемпинговые меры в отношении фотоэлектрической промышленности КНР.
Такая ситуация, подчеркивали в ассоциации, негативно сказалась на интересах и международном имидже китайской фотоэлектрической промышленности.
Эксперты отрасли считают, что отмена налоговых льгот, по сути, является использованием налоговой политики для "принуждения" отрасли к переходу от модели "низких цен и больших объемов" к модели высококачественной конкуренции, что ускорит вывод из эксплуатации неэффективных, устаревших и зависящих от субсидий производственных мощностей и создаст пространство для развития действительно высококачественных компаний с технологическими преимуществами.
При этом в краткосрочной перспективе отрасль неизбежно столкнется с многочисленными проблемами, включая снижение прибыли, и некоторые финансово слабые компании, чрезмерно зависящие от государственной поддержки, могут столкнуться с трудностями и уйти с рынка.
 
ЭкономикаКИТАЙКНР
 
 
