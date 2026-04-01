Китай отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции

2026-04-01T00:30+0300

ПЕКИН, 1 апр – ПРАЙМ. Китай со среды полностью отменяет экспортные налоговые льготы для фотоэлектрической продукции, что должно снизить риск возникновения торговых трений с другими странами. Министерство финансов КНР и Главное государственное налоговое управление КНР сообщили в январе, что возврат НДС при экспорте фотоэлектрической продукции будет отменен с 1 апреля 2026 года. В Китайской ассоциации фотоэлектрической индустрии заявили, что данная мера поможет восстановить рациональное ценообразование на внешних рынках, сдержать чрезмерное снижение экспортных цен и снизить риск торговых трений и споров для Китая. В ассоциации указали, что с 2024 года китайская фотоэлектрическая продукция сталкивается с всё более жёсткой конкуренцией на зарубежных рынках, при этом экспортные цены продолжают снижаться, демонстрируя тенденцию к увеличению объёма продукции при снижении цены. При этом сообщалось, что некоторые компании используют экспортные налоговые льготы в качестве рычага давления на зарубежных покупателей. Подобная практика фактически превратила политику возврата экспортных пошлин в субсидию для поставок на зарубежные рынки, что не только принесло убытки китайским предприятиям, но также значительно увеличило риск международных торговых трений, включая антисубсидийные и антидемпинговые меры в отношении фотоэлектрической промышленности КНР. Такая ситуация, подчеркивали в ассоциации, негативно сказалась на интересах и международном имидже китайской фотоэлектрической промышленности. Эксперты отрасли считают, что отмена налоговых льгот, по сути, является использованием налоговой политики для "принуждения" отрасли к переходу от модели "низких цен и больших объемов" к модели высококачественной конкуренции, что ускорит вывод из эксплуатации неэффективных, устаревших и зависящих от субсидий производственных мощностей и создаст пространство для развития действительно высококачественных компаний с технологическими преимуществами. При этом в краткосрочной перспективе отрасль неизбежно столкнется с многочисленными проблемами, включая снижение прибыли, и некоторые финансово слабые компании, чрезмерно зависящие от государственной поддержки, могут столкнуться с трудностями и уйти с рынка.

