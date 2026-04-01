Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией
Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией - 01.04.2026, ПРАЙМ
Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией
Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией. | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T04:23+0300
2026-04-01T04:23+0300
2026-04-01T04:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
конгресс сша
госдума
ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией.
"Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием", - написала Луна в соцсети X в ответ на заявление конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял "угрозу безопасности".
Пятеро российских законодателей на минувшей неделе встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России. В ходе визита Луна провела для них экскурсию по Капитолию.
сша
россия, мировая экономика, сша, конгресс сша, госдума
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Конгресс США, Госдума
Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией
Конгрессвумен США Луна заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией
ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией.
"Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием", - написала Луна в соцсети X в ответ на заявление конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял "угрозу безопасности".
Пятеро российских законодателей на минувшей неделе встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России. В ходе визита Луна провела для них экскурсию по Капитолию.