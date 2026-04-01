Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией - 01.04.2026, ПРАЙМ
Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией
Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией. | 01.04.2026, ПРАЙМ
04:23 01.04.2026
 
Конгрессвумен США заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией.
"Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием", - написала Луна в соцсети X в ответ на заявление конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял "угрозу безопасности".
Пятеро российских законодателей на минувшей неделе встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России. В ходе визита Луна провела для них экскурсию по Капитолию.
 
