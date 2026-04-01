Регулирование деятельности РЭЦ переходит к Минпромторгу

Регулирование деятельности РЭЦ переходит к Минпромторгу - 01.04.2026, ПРАЙМ

Регулирование деятельности РЭЦ переходит к Минпромторгу

Полномочия по регулированию деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) и центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 1 апреля 2026 года переходят от... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Полномочия по регулированию деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) и центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 1 апреля 2026 года переходят от Минэкономразвития РФ к Минпромторгу. Именно Минпромторг отныне будет устанавливать требования к ЦПЭ при реализации государственных программ. В ведение министерства также переданы полномочия по определению порядка мониторинга соблюдения центрами установленных требований. Кроме того, Минпромторг будет вносить предложения для разработки Российским экспортным центром методических рекомендаций и других материалов по вопросам экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанные методические материалы подлежат утверждению советом директоров РЭЦ и предоставляются центрам поддержки экспорта для использования в работе.

рф

бизнес, россия, рф, минпромторг, рэц