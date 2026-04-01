Регулирование деятельности РЭЦ переходит к Минпромторгу
2026-04-01T00:18+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Полномочия по регулированию деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) и центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 1 апреля 2026 года переходят от Минэкономразвития РФ к Минпромторгу.
Именно Минпромторг отныне будет устанавливать требования к ЦПЭ при реализации государственных программ. В ведение министерства также переданы полномочия по определению порядка мониторинга соблюдения центрами установленных требований.
Кроме того, Минпромторг будет вносить предложения для разработки Российским экспортным центром методических рекомендаций и других материалов по вопросам экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанные методические материалы подлежат утверждению советом директоров РЭЦ и предоставляются центрам поддержки экспорта для использования в работе.
Регулирование деятельности РЭЦ и центров поддержки экспорта переходит к Минпромторгу
