Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы

Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы - 01.04.2026, ПРАЙМ

Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну мог бы понравиться красивый велосипедный маршрут по центру Москвы протяженностью 13 километров, в ходе которого он смог | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T02:10+0300

2026-04-01T02:10+0300

2026-04-01T02:10+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну мог бы понравиться красивый велосипедный маршрут по центру Москвы протяженностью 13 километров, в ходе которого он смог бы насладиться парящим мостом и парком "Зарядье", сообщили РИА Новости организаторы велогонок Cyclingrace. В ходе своего визита в Москву в декабре 2025 года премьер-министр прокатился на велосипеде по центру Москвы. Его маршрут в том числе пролегал по Моховой улице вдоль Манежа. Армянский премьер устраивал утренний велопробег в российской столице не один раз. "Мы бы рекомендовали Николу Воваевичу небольшой маршрут по набережным Москва-реки протяженностью 13 километров. В ходе маршрута премьер-министр смог бы насладиться такими достопримечательностями столицы, как парящий мост и парк "Зарядье", - рассказали организаторы. В компании отметили, что набор высоты на данном маршруте минимальный, что подходит всем, включая начинающих велосипедистов. "Также уважаемому гостю из Армении мог бы подойти маршрут вдоль Крымской, Пушкинской и Саввинской набережных. Протяженность этого веломаршрута составляет 30 километров при поездке туда-обратно. Он имеет небольшой набор высоты, подходит уже для более подготовленных любителей велопрогулок", - добавили организаторы. Организаторы велогонок обратили внимание на то, что асфальтовое покрытие в Москве практически идеальное, так что премьер-министру ничего не помешает насладиться поездкой. "В свою очередь с радостью сопроводим Николу Воваевича на велопрогулке по любимой столице и поможем по всем вопросам, включая предоставление необходимой экипировки, если потребуется", - подчеркнули в компании. Президент России Владимир Путин 1 апреля проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

москва

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, армения, никол пашинян, владимир путин