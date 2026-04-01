Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260401/moskva-868800218.html
Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну мог бы понравиться красивый велосипедный маршрут по центру Москвы протяженностью 13 километров, в ходе которого он смог | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:10+0300
бизнес
россия
москва
армения
никол пашинян
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800218.jpg?1774998646
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну мог бы понравиться красивый велосипедный маршрут по центру Москвы протяженностью 13 километров, в ходе которого он смог бы насладиться парящим мостом и парком "Зарядье", сообщили РИА Новости организаторы велогонок Cyclingrace. В ходе своего визита в Москву в декабре 2025 года премьер-министр прокатился на велосипеде по центру Москвы. Его маршрут в том числе пролегал по Моховой улице вдоль Манежа. Армянский премьер устраивал утренний велопробег в российской столице не один раз. "Мы бы рекомендовали Николу Воваевичу небольшой маршрут по набережным Москва-реки протяженностью 13 километров. В ходе маршрута премьер-министр смог бы насладиться такими достопримечательностями столицы, как парящий мост и парк "Зарядье", - рассказали организаторы. В компании отметили, что набор высоты на данном маршруте минимальный, что подходит всем, включая начинающих велосипедистов. "Также уважаемому гостю из Армении мог бы подойти маршрут вдоль Крымской, Пушкинской и Саввинской набережных. Протяженность этого веломаршрута составляет 30 километров при поездке туда-обратно. Он имеет небольшой набор высоты, подходит уже для более подготовленных любителей велопрогулок", - добавили организаторы. Организаторы велогонок обратили внимание на то, что асфальтовое покрытие в Москве практически идеальное, так что премьер-министру ничего не помешает насладиться поездкой. "В свою очередь с радостью сопроводим Николу Воваевича на велопрогулке по любимой столице и поможем по всем вопросам, включая предоставление необходимой экипировки, если потребуется", - подчеркнули в компании. Президент России Владимир Путин 1 апреля проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.
Cyclingrace: Пашиняну мог бы понравиться красивый веломаршрут по центру Москвы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала