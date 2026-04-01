https://1prime.ru/20260401/moskva-868800218.html
Пашиняну рекомендовали веломаршрут по центру Москвы
2026-04-01T02:10+0300
бизнес
россия
москва
армения
никол пашинян
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800218.jpg?1774998646
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну мог бы понравиться красивый велосипедный маршрут по центру Москвы протяженностью 13 километров, в ходе которого он смог бы насладиться парящим мостом и парком "Зарядье", сообщили РИА Новости организаторы велогонок Cyclingrace.
В ходе своего визита в Москву в декабре 2025 года премьер-министр прокатился на велосипеде по центру Москвы. Его маршрут в том числе пролегал по Моховой улице вдоль Манежа. Армянский премьер устраивал утренний велопробег в российской столице не один раз.
"Мы бы рекомендовали Николу Воваевичу небольшой маршрут по набережным Москва-реки протяженностью 13 километров. В ходе маршрута премьер-министр смог бы насладиться такими достопримечательностями столицы, как парящий мост и парк "Зарядье", - рассказали организаторы.
В компании отметили, что набор высоты на данном маршруте минимальный, что подходит всем, включая начинающих велосипедистов.
"Также уважаемому гостю из Армении мог бы подойти маршрут вдоль Крымской, Пушкинской и Саввинской набережных. Протяженность этого веломаршрута составляет 30 километров при поездке туда-обратно. Он имеет небольшой набор высоты, подходит уже для более подготовленных любителей велопрогулок", - добавили организаторы.
Организаторы велогонок обратили внимание на то, что асфальтовое покрытие в Москве практически идеальное, так что премьер-министру ничего не помешает насладиться поездкой.
"В свою очередь с радостью сопроводим Николу Воваевича на велопрогулке по любимой столице и поможем по всем вопросам, включая предоставление необходимой экипировки, если потребуется", - подчеркнули в компании.
Президент России Владимир Путин 1 апреля проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.
москва
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, армения, никол пашинян, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Владимир Путин
