Развитие сети ВСМ в России обсудят 1 апреля на МТЛФ - 01.04.2026, ПРАЙМ
Развитие сети ВСМ в России обсудят 1 апреля на МТЛФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России и международное технологическое сотрудничество... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T01:07+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России и международное технологическое сотрудничество обсудят 1 апреля в ходе Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), сообщили организаторы.
Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля в Санкт-Петербурге.
"Первого апреля в рамках деловой программы Международного транспортно-логистического форума состоится сессия "Высокоскоростные магистрали в России: развитие сети и международное технологическое сотрудничество", - говорится в сообщении.
В частности, с докладами выступят вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ в России. Это трасса между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Всего до 2045 года Россия будет иметь протяженность сети ВСМ более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
 
