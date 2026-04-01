Развитие сети ВСМ в России обсудят 1 апреля на МТЛФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России и международное технологическое сотрудничество...

2026-04-01T01:07+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России и международное технологическое сотрудничество обсудят 1 апреля в ходе Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), сообщили организаторы. Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля в Санкт-Петербурге. "Первого апреля в рамках деловой программы Международного транспортно-логистического форума состоится сессия "Высокоскоростные магистрали в России: развитие сети и международное технологическое сотрудничество", - говорится в сообщении. В частности, с докладами выступят вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ в России. Это трасса между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Всего до 2045 года Россия будет иметь протяженность сети ВСМ более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск. РИА Новости – генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

