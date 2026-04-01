Нарушений в работе АЭС Японии после землетрясения не выявлено
Нарушений в работе атомных электростанций Японии после землетрясения не выявлено, передает телеканал NHK. | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T05:39+0300
ТОКИО, 1 апр - ПРАЙМ. Нарушений в работе атомных электростанций Японии после землетрясения не выявлено, передает телеканал NHK.
В частности, отклонений не зафиксировано на АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2", уровень радиации остается без изменений.
Также не выявлено нарушений на АЭС "Токай-2" и других ядерных объектах в префектуре Ибараки.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром среды в японской префектуре Тотиги, угрозы цунами нет. Толчки силой до трех баллов ощущались также в ряде районов Токио.
В результате землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Син-Аомори.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
