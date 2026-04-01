СМИ: ОАЭ готовятся помочь США открыть Ормузский пролив силой
ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T04:45+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
"ОАЭ готовятся помочь США и другим союзникам открыть Ормузский пролив силой", - пишет издание.
По данным газеты, ОАЭ лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы санкционировала такие действия. Представитель ОАЭ заявил, что эмиратские дипломаты призвали США и страны Европы и Азии сформировать коалицию для открытия пролива силой.
По словам чиновника, ОАЭ активно рассматривают возможности своего военного участия в обеспечении безопасности пролива, а также в усилиях по его разминированию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
WSJ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой
