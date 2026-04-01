https://1prime.ru/20260401/oae-868802042.html

СМИ: ОАЭ готовятся помочь США открыть Ормузский пролив силой - 01.04.2026, ПРАЙМ

ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских... | 01.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868802042.jpg?1775007905

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников. "ОАЭ готовятся помочь США и другим союзникам открыть Ормузский пролив силой", - пишет издание. По данным газеты, ОАЭ лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы санкционировала такие действия. Представитель ОАЭ заявил, что эмиратские дипломаты призвали США и страны Европы и Азии сформировать коалицию для открытия пролива силой. По словам чиновника, ОАЭ активно рассматривают возможности своего военного участия в обеспечении безопасности пролива, а также в усилиях по его разминированию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, оаэ, ормузский пролив, оон