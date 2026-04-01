В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260401/omsk-868803481.html
В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани
В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани
2026-04-01T05:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868803481.jpg?1775011714
ОМСК, 1 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы на прилет и вылет в Омск из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани задержали из-за тумана и плохой видимости, сообщили в пресс-службе омского аэропорта. Задержаны рейсы из московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", Санкт-Петербургского "Пулково" и основного аэропорта Казани. "Из-за неблагоприятных погодных условий города Омска (туман, видимость 50 метров) задерживаются на прилет и на обратный вылет некоторые рейсы", - сообщили в пресс-службе. По решению экипажа рейс U6387 из Москвы компании "Уральские Авиалинии" ушел на запасной аэродром в Новосибирск.
05:48 01.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ОМСК, 1 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы на прилет и вылет в Омск из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани задержали из-за тумана и плохой видимости, сообщили в пресс-службе омского аэропорта.
Задержаны рейсы из московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", Санкт-Петербургского "Пулково" и основного аэропорта Казани.
"Из-за неблагоприятных погодных условий города Омска (туман, видимость 50 метров) задерживаются на прилет и на обратный вылет некоторые рейсы", - сообщили в пресс-службе.
По решению экипажа рейс U6387 из Москвы компании "Уральские Авиалинии" ушел на запасной аэродром в Новосибирск.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала