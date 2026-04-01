В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани
2026-04-01T05:48+0300
ОМСК, 1 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы на прилет и вылет в Омск из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани задержали из-за тумана и плохой видимости, сообщили в пресс-службе омского аэропорта.
Задержаны рейсы из московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", Санкт-Петербургского "Пулково" и основного аэропорта Казани.
"Из-за неблагоприятных погодных условий города Омска (туман, видимость 50 метров) задерживаются на прилет и на обратный вылет некоторые рейсы", - сообщили в пресс-службе.
По решению экипажа рейс U6387 из Москвы компании "Уральские Авиалинии" ушел на запасной аэродром в Новосибирск.
