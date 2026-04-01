В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани

В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани - 01.04.2026, ПРАЙМ

В Омске задержали рейсы из Москвы, Петербурга и Казани

Авиарейсы на прилет и вылет в Омск из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани задержали из-за тумана и плохой видимости, сообщили в пресс-службе омского аэропорта.

2026-04-01T05:48+0300

2026-04-01T05:48+0300

2026-04-01T05:48+0300

ОМСК, 1 апр - ПРАЙМ. Авиарейсы на прилет и вылет в Омск из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани задержали из-за тумана и плохой видимости, сообщили в пресс-службе омского аэропорта. Задержаны рейсы из московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", Санкт-Петербургского "Пулково" и основного аэропорта Казани. "Из-за неблагоприятных погодных условий города Омска (туман, видимость 50 метров) задерживаются на прилет и на обратный вылет некоторые рейсы", - сообщили в пресс-службе. По решению экипажа рейс U6387 из Москвы компании "Уральские Авиалинии" ушел на запасной аэродром в Новосибирск.

москва

казань

санкт-петербург

бизнес, россия, москва, казань, санкт-петербург, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт пулково