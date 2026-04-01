ООН призвала Израиль отменить смертную казнь для палестинцев
ООН призвала Израиль отменить смертную казнь для палестинцев - 01.04.2026, ПРАЙМ
ООН призвала Израиль отменить смертную казнь для палестинцев
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в...
2026-04-01T01:52+0300
2026-04-01T01:52+0300
2026-04-01T01:52+0300
ЖЕНЕВА, 1 апр - ПРАЙМ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в отношении палестинцев.
Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов. В УВКПЧ отметили, что закон восстановлен "в части, применимой почти исключительно к палестинцам".
"Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь. Он вызывает серьезные опасения по поводу нарушений процессуальных норм, носит глубоко дискриминационный характер и должен быть незамедлительно отменен", - цитируются слова Тюрка в пресс-релизе, распространенном управлением.
Он указал на то, что закон делает смертную казнь через повешение "наказанием по умолчанию" для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу за нападения на израильтян.
"Применение смертной казни в дискриминационной форме будет представлять собой дополнительное, особенно вопиющее нарушение международного права. Ее применение к жителям оккупированной палестинской территории будет являться военным преступлением", - заявил глава УВКПЧ.
израиль
общество , израиль, оон
ООН призвала Израиль отменить смертную казнь для палестинцев
В ООН призвали Израиль отказаться от восстановления смертной казни для палестинцев
ЖЕНЕВА, 1 апр - ПРАЙМ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в отношении палестинцев.
Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов. В УВКПЧ отметили, что закон восстановлен "в части, применимой почти исключительно к палестинцам".
"Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь. Он вызывает серьезные опасения по поводу нарушений процессуальных норм, носит глубоко дискриминационный характер и должен быть незамедлительно отменен", - цитируются слова Тюрка в пресс-релизе, распространенном управлением.
Он указал на то, что закон делает смертную казнь через повешение "наказанием по умолчанию" для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу за нападения на израильтян.
"Применение смертной казни в дискриминационной форме будет представлять собой дополнительное, особенно вопиющее нарушение международного права. Ее применение к жителям оккупированной палестинской территории будет являться военным преступлением", - заявил глава УВКПЧ.