ООН призвала Израиль отменить смертную казнь для палестинцев - 01.04.2026, ПРАЙМ

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T01:52+0300

ЖЕНЕВА, 1 апр - ПРАЙМ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от восстановления смертной казни, применяемой в большинстве случаев в отношении палестинцев. Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов. В УВКПЧ отметили, что закон восстановлен "в части, применимой почти исключительно к палестинцам". "Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь. Он вызывает серьезные опасения по поводу нарушений процессуальных норм, носит глубоко дискриминационный характер и должен быть незамедлительно отменен", - цитируются слова Тюрка в пресс-релизе, распространенном управлением. Он указал на то, что закон делает смертную казнь через повешение "наказанием по умолчанию" для палестинцев, осужденных на оккупированном Западном берегу за нападения на израильтян. "Применение смертной казни в дискриминационной форме будет представлять собой дополнительное, особенно вопиющее нарушение международного права. Ее применение к жителям оккупированной палестинской территории будет являться военным преступлением", - заявил глава УВКПЧ.

