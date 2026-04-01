https://1prime.ru/20260401/pensii-868780089.html
Россиянам рассказали о нюансе увеличения пенсий с апреля
Россиянам рассказали о нюансе увеличения пенсий с апреля - 01.04.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о нюансе увеличения пенсий с апреля
С 1 апреля 2026 года в России пройдет очередная ежегодная индексация социальных пенсий. Эти выплаты получают граждане, достигшие определенного возраста,... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:02+0300
2026-04-01T02:02+0300
2026-04-01T02:02+0300
вадим виноградов
социальный фонд
ниу вшэ
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. С 1 апреля 2026 года в России пройдет очередная ежегодная индексация социальных пенсий. Эти выплаты получают граждане, достигшие определенного возраста, инвалиды, а также потерявшие кормильца, но не имеющие права на страховую пенсию. О том, как изменится размер выплат и кому они положены, агентству “Прайм” рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“В отличие от страховой пенсии, размер социальной не зависит от накопленных баллов и страхового стажа, пояснил эксперт. С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8%. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно”, - рассказал он.Размеры выплат различаются в зависимости от категории получателей. Граждане с инвалидностью первой группы, а также инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц. Для инвалидов с детства второй группы и детей, потерявших обоих родителей или умершую одинокую мать, выплата составит 18 848 рублей.Инвалиды второй группы (не относящиеся к категории инвалидов с детства) будут получать около 9 424 рублей, инвалиды третьей группы — порядка 8 011 рублей. Социальная пенсия по старости для граждан без права на страховую пенсию, а также выплата по случаю потери одного кормильца устанавливаются на уровне примерно 9 424 рублей в месяц, разъяснил Виноградов.Важный нюанс: если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты будут доведены до этого уровня. Социальная доплата устанавливается автоматически либо по заявлению в СФР.При этом страховые пенсии — отдельный вид выплат, который зависит от страховых взносов и баллов. Их индексация уже прошла с 1 января 2026 года, и отдельного апрельского повышения для получателей страховых пенсий не предусмотрено.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим виноградов, социальный фонд, ниу вшэ, пенсии
Вадим Виноградов, Социальный фонд, НИУ ВШЭ, Пенсии
Россиянам рассказали о нюансе увеличения пенсий с апреля
Виноградов: с апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. С 1 апреля 2026 года в России пройдет очередная ежегодная индексация социальных пенсий. Эти выплаты получают граждане, достигшие определенного возраста, инвалиды, а также потерявшие кормильца, но не имеющие права на страховую пенсию. О том, как изменится размер выплат и кому они положены, агентству “Прайм” рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
“В отличие от страховой пенсии, размер социальной не зависит от накопленных баллов и страхового стажа, пояснил эксперт. С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8%. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно”, - рассказал он.
Размеры выплат различаются в зависимости от категории получателей. Граждане с инвалидностью первой группы, а также инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц. Для инвалидов с детства второй группы и детей, потерявших обоих родителей или умершую одинокую мать, выплата составит 18 848 рублей.
Инвалиды второй группы (не относящиеся к категории инвалидов с детства) будут получать около 9 424 рублей, инвалиды третьей группы — порядка 8 011 рублей. Социальная пенсия по старости для граждан без права на страховую пенсию, а также выплата по случаю потери одного кормильца устанавливаются на уровне примерно 9 424 рублей в месяц, разъяснил Виноградов.
Важный нюанс: если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты будут доведены до этого уровня. Социальная доплата устанавливается автоматически либо по заявлению в СФР.
При этом страховые пенсии — отдельный вид выплат, который зависит от страховых взносов и баллов. Их индексация уже прошла с 1 января 2026 года, и отдельного апрельского повышения для получателей страховых пенсий не предусмотрено.