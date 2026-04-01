Россиянам рассказали о нюансе увеличения пенсий с апреля

2026-04-01T02:02+0300

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. С 1 апреля 2026 года в России пройдет очередная ежегодная индексация социальных пенсий. Эти выплаты получают граждане, достигшие определенного возраста, инвалиды, а также потерявшие кормильца, но не имеющие права на страховую пенсию. О том, как изменится размер выплат и кому они положены, агентству “Прайм” рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“В отличие от страховой пенсии, размер социальной не зависит от накопленных баллов и страхового стажа, пояснил эксперт. С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8%. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно”, - рассказал он.Размеры выплат различаются в зависимости от категории получателей. Граждане с инвалидностью первой группы, а также инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц. Для инвалидов с детства второй группы и детей, потерявших обоих родителей или умершую одинокую мать, выплата составит 18 848 рублей.Инвалиды второй группы (не относящиеся к категории инвалидов с детства) будут получать около 9 424 рублей, инвалиды третьей группы — порядка 8 011 рублей. Социальная пенсия по старости для граждан без права на страховую пенсию, а также выплата по случаю потери одного кормильца устанавливаются на уровне примерно 9 424 рублей в месяц, разъяснил Виноградов.Важный нюанс: если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты будут доведены до этого уровня. Социальная доплата устанавливается автоматически либо по заявлению в СФР.При этом страховые пенсии — отдельный вид выплат, который зависит от страховых взносов и баллов. Их индексация уже прошла с 1 января 2026 года, и отдельного апрельского повышения для получателей страховых пенсий не предусмотрено.

