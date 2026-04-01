Приамурье приняло туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья

Амурская область приняла туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья в 2024-2025 годах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов. | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T02:25+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - ПРАЙМ. Амурская область приняла туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья в 2024-2025 годах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов. По его словам, лидером въездного турпотока в Амурскую область остается Китай - число их туристов составило около 87% от общего числа гостей в 2024-2025 годах. "Помимо Китая, регион посетили туристы из 12 стран дальнего зарубежья, в том числе туристы из Германии, Франции, Монголии, Ирана, Малайзия, численность таких туристов незначительная", - рассказал в интервью агентству Орлов. Он также отметил, что жители многих российских регионов выбирают Благовещенск для поездок в Китай. "Это привычно, удобно, а с развитием новой инфраструктуры на границе возможностей для планирования комфортного международного путешествия станет больше", - добавил губернатор.

