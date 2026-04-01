https://1prime.ru/20260401/priamurja-868800404.html
Приамурье приняло туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья
Амурская область приняла туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья в 2024-2025 годах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.
2026-04-01T02:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800404.jpg?1774999552
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - ПРАЙМ. Амурская область приняла туристов из более чем десяти стран дальнего зарубежья в 2024-2025 годах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.
По его словам, лидером въездного турпотока в Амурскую область остается Китай - число их туристов составило около 87% от общего числа гостей в 2024-2025 годах.
"Помимо Китая, регион посетили туристы из 12 стран дальнего зарубежья, в том числе туристы из Германии, Франции, Монголии, Ирана, Малайзия, численность таких туристов незначительная", - рассказал в интервью агентству Орлов.
Он также отметил, что жители многих российских регионов выбирают Благовещенск для поездок в Китай.
"Это привычно, удобно, а с развитием новой инфраструктуры на границе возможностей для планирования комфортного международного путешествия станет больше", - добавил губернатор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
