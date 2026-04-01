Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии - 01.04.2026, ПРАЙМ
Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии
Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии - 01.04.2026, ПРАЙМ
Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии
Писатель Захар Прилепин высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе,... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:21+0300
2026-04-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе, подобно олимпиадам. Ранее на Совете по культуре при президенте РФ Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной" и призвал создать новую международную литературную премию - "премию мирового большинства" - вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал. "Речь идёт не про очередную "московскую" награду с базой в Москве. Я хотел бы видеть эту историю мировой — с перемещающимся местом вручения премии, подобно, скажем, спортивным олимпиадам", - сказал Прилепин в интервью aif.ru. По словам писателя, если организаторы честно подойдут к работе, премия сможет заменить Нобелевку.
россия, общество , рф, китай, индия, захар прилепин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Захар Прилепин, Владимир Путин
00:21 01.04.2026
 
Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии

Прилепин предложил сменяемость места вручения новой международной премии

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе, подобно олимпиадам.
Ранее на Совете по культуре при президенте РФ Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной" и призвал создать новую международную литературную премию - "премию мирового большинства" - вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
"Речь идёт не про очередную "московскую" награду с базой в Москве. Я хотел бы видеть эту историю мировой — с перемещающимся местом вручения премии, подобно, скажем, спортивным олимпиадам", - сказал Прилепин в интервью aif.ru.
По словам писателя, если организаторы честно подойдут к работе, премия сможет заменить Нобелевку.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФКИТАЙИНДИЯЗахар ПрилепинВладимир Путин
 
 
