https://1prime.ru/20260401/prilepin-868797601.html
Прилепин предложил сменять место вручения новой международной премии
2026-04-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин высказал идею о сменяемости места вручения новой международной премии, которая бы стала аналогом Нобелевской премии по литературе, подобно олимпиадам.
Ранее на Совете по культуре при президенте РФ Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной" и призвал создать новую международную литературную премию - "премию мирового большинства" - вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
"Речь идёт не про очередную "московскую" награду с базой в Москве. Я хотел бы видеть эту историю мировой — с перемещающимся местом вручения премии, подобно, скажем, спортивным олимпиадам", - сказал Прилепин в интервью aif.ru.
По словам писателя, если организаторы честно подойдут к работе, премия сможет заменить Нобелевку.
