https://1prime.ru/20260401/ra-868797305.html

"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти

"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти - 01.04.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти

Объем нового бизнеса на лизинговом рынке России по итогам текущего года может вырасти на 15-20% при сохранении позитивного развития экономики в стране,... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797305.jpg?1774991898

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса на лизинговом рынке России по итогам текущего года может вырасти на 15-20% при сохранении позитивного развития экономики в стране, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости. Как сообщали РИА Новости участники российского лизингового рынка в начале января, объем нового бизнеса по итогам 2026 года может вырасти до 20% во многом за счет смягчения денежно-кредитной политики и реализации мер господдержки. "Агентство "Эксперт РА" рассчитало ожидаемую динамику объема нового бизнеса на 2026 год исходя из допущения сохранения текущего вектора экономического развития страны и отсутствия новых потрясений. Исходя из макроэкономических предпосылок агентства на 2026‑й (рост ВВП на 1%, средняя ключевая ставка – 14%) совокупный объем нового бизнеса в текущем году может увеличиться на 15-20% относительно 2025‑го", - говорится в обзоре. Уточняется, что по результатам опроса участников рынка, среднее ожидание динамики нового бизнеса на 2026 год составило +16%. ТЕХНИКА НАЦЕЛЕНА НА РОСТ Анализируя сегменты рынка, эксперты прогнозируют годовой рост объема нового бизнеса грузовиков на уровне 30%, а легковых авто - на 20%. Умеренный рост объемов на 10% ожидается в сегменте железнодорожной техники и на 15% - в строительной. "Прочие сегменты в 2026 году покажут умеренный рост – порядка 12% к 2025-му. Лизинг автобусов и троллейбусов на фоне высокого износа парка по стране и субсидирования лизинга общественного пассажирского транспорта может увеличиться на 25%", - говорится в обзоре. По оценке "Эксперта РА", действующий парк самолетов все еще испытывает сложности обслуживания ввиду отсутствия поставок импортных запчастей. "Указанное вместе с прогнозом Минтранса о снижении пассажиропотока на 1-2% может обусловить небольшой прирост сегмента – около +10%", - отмечают эксперты. Там отметили, что лизинг морских и речных судов в последние два года показал кратное снижение объемов бизнеса. "Однако высокий износ флота и развитие перевозок внутренним водным транспортом с учетом очень низкой базы может способствовать росту сегмента на 45% к 2025 году", - заключили в агентстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия