https://1prime.ru/20260401/ra-868797305.html
"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти
Объем нового бизнеса на лизинговом рынке России по итогам текущего года может вырасти на 15-20% при сохранении позитивного развития экономики в стране,... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:18+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797305.jpg?1774991898
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса на лизинговом рынке России по итогам текущего года может вырасти на 15-20% при сохранении позитивного развития экономики в стране, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости.
Как сообщали РИА Новости участники российского лизингового рынка в начале января, объем нового бизнеса по итогам 2026 года может вырасти до 20% во многом за счет смягчения денежно-кредитной политики и реализации мер господдержки.
"Агентство "Эксперт РА" рассчитало ожидаемую динамику объема нового бизнеса на 2026 год исходя из допущения сохранения текущего вектора экономического развития страны и отсутствия новых потрясений. Исходя из макроэкономических предпосылок агентства на 2026‑й (рост ВВП на 1%, средняя ключевая ставка – 14%) совокупный объем нового бизнеса в текущем году может увеличиться на 15-20% относительно 2025‑го", - говорится в обзоре.
Уточняется, что по результатам опроса участников рынка, среднее ожидание динамики нового бизнеса на 2026 год составило +16%.
ТЕХНИКА НАЦЕЛЕНА НА РОСТ
Анализируя сегменты рынка, эксперты прогнозируют годовой рост объема нового бизнеса грузовиков на уровне 30%, а легковых авто - на 20%. Умеренный рост объемов на 10% ожидается в сегменте железнодорожной техники и на 15% - в строительной.
"Прочие сегменты в 2026 году покажут умеренный рост – порядка 12% к 2025-му. Лизинг автобусов и троллейбусов на фоне высокого износа парка по стране и субсидирования лизинга общественного пассажирского транспорта может увеличиться на 25%", - говорится в обзоре.
По оценке "Эксперта РА", действующий парк самолетов все еще испытывает сложности обслуживания ввиду отсутствия поставок импортных запчастей. "Указанное вместе с прогнозом Минтранса о снижении пассажиропотока на 1-2% может обусловить небольшой прирост сегмента – около +10%", - отмечают эксперты.
Там отметили, что лизинг морских и речных судов в последние два года показал кратное снижение объемов бизнеса. "Однако высокий износ флота и развитие перевозок внутренним водным транспортом с учетом очень низкой базы может способствовать росту сегмента на 45% к 2025 году", - заключили в агентстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
