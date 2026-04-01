"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260401/ra-868797305.html
"Эксперт РА": объем нового бизнеса на лизинговом рынке России может вырасти
2026-04-01T00:18+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797305.jpg?1774991898
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса на лизинговом рынке России по итогам текущего года может вырасти на 15-20% при сохранении позитивного развития экономики в стране, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости. Как сообщали РИА Новости участники российского лизингового рынка в начале января, объем нового бизнеса по итогам 2026 года может вырасти до 20% во многом за счет смягчения денежно-кредитной политики и реализации мер господдержки. "Агентство "Эксперт РА" рассчитало ожидаемую динамику объема нового бизнеса на 2026 год исходя из допущения сохранения текущего вектора экономического развития страны и отсутствия новых потрясений. Исходя из макроэкономических предпосылок агентства на 2026‑й (рост ВВП на 1%, средняя ключевая ставка – 14%) совокупный объем нового бизнеса в текущем году может увеличиться на 15-20% относительно 2025‑го", - говорится в обзоре. Уточняется, что по результатам опроса участников рынка, среднее ожидание динамики нового бизнеса на 2026 год составило +16%. ТЕХНИКА НАЦЕЛЕНА НА РОСТ Анализируя сегменты рынка, эксперты прогнозируют годовой рост объема нового бизнеса грузовиков на уровне 30%, а легковых авто - на 20%. Умеренный рост объемов на 10% ожидается в сегменте железнодорожной техники и на 15% - в строительной. "Прочие сегменты в 2026 году покажут умеренный рост – порядка 12% к 2025-му. Лизинг автобусов и троллейбусов на фоне высокого износа парка по стране и субсидирования лизинга общественного пассажирского транспорта может увеличиться на 25%", - говорится в обзоре. По оценке "Эксперта РА", действующий парк самолетов все еще испытывает сложности обслуживания ввиду отсутствия поставок импортных запчастей. "Указанное вместе с прогнозом Минтранса о снижении пассажиропотока на 1-2% может обусловить небольшой прирост сегмента – около +10%", - отмечают эксперты. Там отметили, что лизинг морских и речных судов в последние два года показал кратное снижение объемов бизнеса. "Однако высокий износ флота и развитие перевозок внутренним водным транспортом с учетом очень низкой базы может способствовать росту сегмента на 45% к 2025 году", - заключили в агентстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала