Роскомнадзор за месяц заблокировал 469 VPN-сервисов
2026-04-01T04:26+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор с 2021 года по 30 марта 2026 года заблокировал 469 VPN-сервисов в России, однако за последний месяц - ни одного, следует из данных ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27.10.2025 № 1667, с 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам", - рассказали в Роскомнадзоре.
При этом в конце февраля ведомство уже сообщало агентству, что по состоянию на конец месяца ограничило доступ к 469 VPN-сервисам в стране.
