В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар

В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар - 01.04.2026, ПРАЙМ

В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар

Продавцам и исполнителям в РФ с 1 апреля запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, оплачивает ли... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:58+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Продавцам и исполнителям в РФ с 1 апреля запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, оплачивает ли потребитель покупку сразу или в рассрочку. "Продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или оплаты товара (работы, услуги) потребителем в рассрочку или через определенное время", - говорится в тексте вступившего в силу закона. Исключения предусмотрены для случаев, когда договор с условием оплаты в рассрочку заключается с участником эксперимента по партнерскому финансированию, а также для договоров участия в долевом строительстве. Нововведение направлено на защиту прав потребителей.

рф

бизнес, россия, рф