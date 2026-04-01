В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар - 01.04.2026, ПРАЙМ
В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар
Продавцам и исполнителям в РФ с 1 апреля запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, оплачивает ли... | 01.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Продавцам и исполнителям в РФ с 1 апреля запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, оплачивает ли потребитель покупку сразу или в рассрочку. "Продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или оплаты товара (работы, услуги) потребителем в рассрочку или через определенное время", - говорится в тексте вступившего в силу закона. Исключения предусмотрены для случаев, когда договор с условием оплаты в рассрочку заключается с участником эксперимента по партнерскому финансированию, а также для договоров участия в долевом строительстве. Нововведение направлено на защиту прав потребителей.
00:18 01.04.2026 (обновлено: 00:58 01.04.2026)
 
В России запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар

В России с 1 апреля запретили устанавливать разные цены на один и тот же товар

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Продавцам и исполнителям в РФ с 1 апреля запрещается устанавливать различные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, оплачивает ли потребитель покупку сразу или в рассрочку.
"Продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или оплаты товара (работы, услуги) потребителем в рассрочку или через определенное время", - говорится в тексте вступившего в силу закона.
Исключения предусмотрены для случаев, когда договор с условием оплаты в рассрочку заключается с участником эксперимента по партнерскому финансированию, а также для договоров участия в долевом строительстве.
Нововведение направлено на защиту прав потребителей.
 
