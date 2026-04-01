В России вступает в силу обязательная маркировка чая и какао - 01.04.2026, ПРАЙМ
В России вступает в силу обязательная маркировка чая и какао
2026-04-01T00:18+0300
2026-04-01T00:58+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Обязательная маркировка чая, чайных напитков, детского какао, а также поэкземплярный учет моторных масел и новые требования к обороту смазочных материалов вступают в силу в России с 1 апреля. В пресс-службе системы "Честный знак" рассказали РИА Новости, что с 1 апреля участники оборота обязаны наносить средства идентификации на растворимые завариваемые напитки, упакованные в потребительскую упаковку. Нововведение затрагивает чай, чайные напитки, детский чай и детское какао. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение "Честный знак". "Информация, которую предоставляет система, позволяет нам отслеживать, как продукт расходится в регионах. При этом "Честный знак" борется с недобросовестными дистрибьюторами, теневым сегментом. Сейчас стартует нанесение кодов маркировки на чай - мы уже готовы на 100%. Планируем использовать аналитику системы для оптимизации своего чайного производства", - прокомментировал директор компании "Витачай" Иван Шевченко. Кроме того, вступает в силу поэкземплярный учет моторных масел. Участники рынка смазочных материалов теперь обязаны представлять в систему "Честный знак" сведения об обороте и выводе из него такой продукции. Также расширяются основания для блокировки продажи на кассе в рамках разрешительного режима. В пяти товарных группах - упакованная вода, пивные напитки, обувь, шины и парфюмерия – продажи будут блокироваться, если разрешительная документация на продукцию прекращена или признана недействительной. В пресс-службе также обратили внимание, что начал действовать контроль единой минимальной цены на табачную продукцию: продажа товара по цене ниже допустимой станет невозможной.
