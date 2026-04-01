В России уточняются условия налоговых льгот для новых резидентов ТОР

2026-04-01T00:27+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Условия применения налоговых льгот для новых резидентов (участников) ряда преференциальных налоговых режимов уточняются в РФ с 1 апреля в целях повышения их эффективности. В законе, который вступает в силу 1 апреля, речь идет о резидентах территорий опережающего развития (ТОР), в том числе международных ТОР, Свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе в Калининградской области, а также об участниках ОЭЗ в Магаданской области и свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Организации, с 1 апреля получившие статус резидента (участника) одного из этих преференциальных режимов, смогут применять пониженные ставки налогов и тарифов страховых взносов, а также налоговые льготы при одновременном соблюдении ряда условий. В частности, организация не должна привлекаться к административной ответственности за непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговикам дважды в течение трех лет. Также организация должна выполнять отдельные обязательства, установленные соглашением (договором, инвестиционной декларацией) об осуществлении деятельности на соответствующей территории. При этом регионы до декабря 2027 года должны своими законами установить перечень показателей, характеризующих выполнение этих обязательств. А величина предоставляемых налоговых преференций ограничивается объемом капвложений и расходов на НИОКР. Также регионам предоставляется право ежегодно индексировать объем капвложений резидентов (участников), учитываемых при их сопоставлении с величиной налоговых льгот, на индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития РФ на среднесрочный период. Помимо этого, расширяется перечень расходов, которые можно учитывать в составе капитальных вложений бизнеса. Изменения не затронут действующих резидентов преференциальных режимов, а для новых резидентов начнут действовать на четвертый год после получения такого статуса. Предусмотренные в законе изменения нацелены на повышение эффективности налоговых расходов и стимулирование инвестиционной активности по принципу соразмерности, пояснял ранее Минфин РФ.

