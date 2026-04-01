В России снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более 1 года, рассказал... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:49+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более 1 года, рассказал РИА Новости ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Вадим Крапп. "Снижение предельного размера переплаты не распространяется на микрозаймы со сроком более 1 года - данный сегмент по итогам 2025 года составлял около 5% выдачи рынка микрофинансовых организаций (МФО)", - отметил он. Ранее в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" сообщили РИА Новости, что с 1 апреля предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются на срок до одного года МФО, будет сокращен, нововведение направлено на ограничение суммы максимальной переплаты, уточнили там. По данным организации, есть категория займов до 100 000 рублей на срок от 125 до 180 дней. Учитывая новое ограничение переплаты, если по этой категории выдавать займы со ставкой 0,8% в день, то больше чем на 125 дней их выдать уже не получится. Крапп, комментируя вероятность того, что МФО, в результате нововведения, могут начать активнее предлагать дополнительные платные услуги для компенсации потерь, пояснил, что организации могут активнее переходить к продуктам свыше года для обхода ограничения или частично компенсировать выпадающие процентные доходы за счет увеличения стоимости дополнительных услуг или комиссий законными способами. По его мнению, в сегменте краткосрочных микрозаймов снижение размера переплаты влияет на ускорение взаимодействия с заемщиками - сроки займов, наоборот, могут сокращаться, а переход к "мягкому" взысканию просрочки и продаже долгов наступает быстрее. Крапп также порекомендовал способ, с помощью которого можно проверить, действительно ли МФО соблюдает новый лимит переплаты. Так, на первой странице договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями указывается предельный размер начисления процентов, штрафов и иных платежей, который теперь должен составлять не более 100% от суммы предоставленного потребительского займа, сказал он.

финансы, россия