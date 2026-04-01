Россия экспортировала более 80,6 миллиона пищевых куриных яиц

2026-04-01T01:46+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года экспортировала более 80,6 миллиона пищевых куриных яиц, основными получателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "По данным ФГИС "ВетИС", по состоянию на 27 марта 2026 года Россией экспортировано более 80,6 миллиона штук пищевых и порядка 6,8 миллиона штук инкубационных яиц. Основными получателями пищевых яиц стали: Монголия - 24 миллиона штук, ОАЭ - 23,8 миллиона штук и Казахстан - почти 18,3 миллиона штук", - говорится в сообщении. Там уточнили, что основными импортерами инкубационных яиц стали Казахстан - 3,9 миллиона штук - и Таджикистан - более 1,6 миллиона штук. Всего за прошлый год из России на экспорт было отгружено более 406,7 миллиона штук пищевых и 24,2 миллиона штук инкубационных яиц. Тогда как за 2024 год в зарубежные страны из России отправлено 247,1 миллиона штук пищевых и более 12,4 миллиона штук инкубационных яиц.

