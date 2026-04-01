В России проведут внеплановые проверки автопроизводителей

2026-04-01T04:08+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития России подготовят предложения о проведении внеплановых проверок автопроизводителей и их представителей на предмет соблюдения требований регламента безопасности Таможенного союза, следует из Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. "Подготовка предложений о проведении обязательных профилактических визитов или внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении изготовителей (официальных представителей изготовителя) транспортных средств на территории Российской Федерации на предмет соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", - говорится в документе. О результатах проведенной работы Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития, согласно стратегии, доложат в правительство РФ в первом квартале 2027 года.

