https://1prime.ru/20260401/rossija-868801457.html
В России проведут внеплановые проверки автопроизводителей
2026-04-01T04:08+0300
бизнес
экономика
россия
рф
росстандарт
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868801457.jpg?1775005721
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития России подготовят предложения о проведении внеплановых проверок автопроизводителей и их представителей на предмет соблюдения требований регламента безопасности Таможенного союза, следует из Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Подготовка предложений о проведении обязательных профилактических визитов или внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении изготовителей (официальных представителей изготовителя) транспортных средств на территории Российской Федерации на предмет соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", - говорится в документе.
О результатах проведенной работы Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития, согласно стратегии, доложат в правительство РФ в первом квартале 2027 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
