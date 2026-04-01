В России проведут внеплановые проверки автопроизводителей - 01.04.2026, ПРАЙМ
В России проведут внеплановые проверки автопроизводителей
04:08 01.04.2026
 
В России проведут внеплановые проверки автопроизводителей

Росстандарт, Минпромторг и МЭР подготовят предложения о проверках автопроизводителей

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития России подготовят предложения о проведении внеплановых проверок автопроизводителей и их представителей на предмет соблюдения требований регламента безопасности Таможенного союза, следует из Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Подготовка предложений о проведении обязательных профилактических визитов или внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении изготовителей (официальных представителей изготовителя) транспортных средств на территории Российской Федерации на предмет соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", - говорится в документе.
О результатах проведенной работы Росстандарт, Минпромторг и Минэкономразвития, согласно стратегии, доложат в правительство РФ в первом квартале 2027 года.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
