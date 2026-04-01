Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
2026-04-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2026 года социальных пенсий".
Согласно документу, коэффициент индексации социальной пенсии с 1 апреля 2026 года будет утвержден в размере 1,068. Социальные пенсии будут увеличены на 6,8%.
Пресс-служба Социального фонда РФ ранее сообщала, что в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на 1 тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей - до 24,5 тысячи.
Соцфонд автоматически повышает надбавку по уходу в ходе индексации. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется.
