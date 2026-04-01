Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 01.04.2026, ПРАЙМ
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 01.04.2026, ПРАЙМ
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2026... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:21+0300
2026-04-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2026 года социальных пенсий". Согласно документу, коэффициент индексации социальной пенсии с 1 апреля 2026 года будет утвержден в размере 1,068. Социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Пресс-служба Социального фонда РФ ранее сообщала, что в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на 1 тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей - до 24,5 тысячи. Соцфонд автоматически повышает надбавку по уходу в ходе индексации. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется.​
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Социальный фонд
00:21 01.04.2026
 
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2026 года социальных пенсий".
Согласно документу, коэффициент индексации социальной пенсии с 1 апреля 2026 года будет утвержден в размере 1,068. Социальные пенсии будут увеличены на 6,8%.
Пресс-служба Социального фонда РФ ранее сообщала, что в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на 1 тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей - до 24,5 тысячи.
Соцфонд автоматически повышает надбавку по уходу в ходе индексации. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется.​
 
