Россияне смогут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту - 01.04.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту
00:24 01.04.2026
 
Россияне смогут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту

Россияне смогут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту через "Госуслуги"

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля могут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги", однако такая возможность есть только в тех гостиницах, которые самостоятельно перешли на этот формат и технически к нему готовы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
"С 1 апреля 2026 года появилась возможность заселиться по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги". Это полноценная замена бумажному документу, но работает только в тех гостиницах, которые сами решили перейти на этот формат и технически к нему готовы", - сказали агентству в министерстве.
Там подчеркнули, что гостиницы могут выбирать, как им работать, ориентируясь на запросы туристов.
"Кому‑то удобнее по биометрии, кому‑то — через приложение или мессенджер, а кто‑то по‑прежнему предпочитает бумажный паспорт", - пояснили в Минэкономразвития.
При этом главный документ — физический паспорт — остаётся универсальным и действует всегда, добавили в министерстве.
 
