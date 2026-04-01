https://1prime.ru/20260401/rossijane-868797923.html

Россияне смогут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту

2026-04-01T00:24+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797923.jpg?1774992278

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля могут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги", однако такая возможность есть только в тех гостиницах, которые самостоятельно перешли на этот формат и технически к нему готовы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. "С 1 апреля 2026 года появилась возможность заселиться по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги". Это полноценная замена бумажному документу, но работает только в тех гостиницах, которые сами решили перейти на этот формат и технически к нему готовы", - сказали агентству в министерстве. Там подчеркнули, что гостиницы могут выбирать, как им работать, ориентируясь на запросы туристов. "Кому‑то удобнее по биометрии, кому‑то — через приложение или мессенджер, а кто‑то по‑прежнему предпочитает бумажный паспорт", - пояснили в Минэкономразвития. При этом главный документ — физический паспорт — остаётся универсальным и действует всегда, добавили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

