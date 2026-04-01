Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование - 01.04.2026, ПРАЙМ
Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование
Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование
2026-04-01T01:16+0300
Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Росстандарт впервые принял ГОСТ на учебное оборудование, требования вступят в силу в июне текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
В России с 1990 года действует отдельный ГОСТ на школьное оборудование. Росстандарт впервые разработал требования к приборам, аппаратуре и моделям, которые используют не только в школах, но и в образовательных организациях всех уровней.
"ГОСТ стал первым комплексным национальным стандартом, системно регулирующим безопасность учебного оборудования в российской системе образования. Впервые введены требования безопасности к учебному оборудованию - приборам, моделям и демонстрационным изделиям, используемым в образовательном процессе", - прокомментировали в Росстандарте.
Так, ГОСТ закрепляет требования к прочности, устойчивости, пожарной и гигиенической безопасности различных средств обучения: от лабораторных наборов до учебно-производственных станков, цифровых лабораторий, интерактивных комплексов и VR-оборудования.
Уточняется, что для школьников от 7 до 14 лет учебное оборудование необходимо разрабатывать с учетом повышенной активности детей. "Безопасность обеспечивает прочная конструкция, невозможность случайного получения доступа к опасным частям, наличие блокировок", - отмечается в документе.
Помимо этого, элементы в конструкции учебного оборудования не должны иметь острых углов, заусенцев и шероховатостей. Если оборудование имеет вращающиеся высокоскоростные части, то они должны быть снабжены защитными кожухами.
 Кроме того, учебное оборудование необходимо проектировать так, чтобы не было случаев поражения электрическим током. Электроприборы разрешено использовать только под контролем преподавателя. При этом они должны иметь безопасное напряжение: 12 вольт - для начальной школы, 24 вольта - для основной школы и 36 вольт - для среднего профессионального образования.
Также учебное оборудование не должно содержать токсичные, аллергенные и взрывоопасные материалы.
Принятие стандарта имеет ключевое значение в условиях масштабного обновления образовательной инфраструктуры и внедрения современных технологий в учебный процесс, указывает разработчик.
"Установление единых требований позволяет обеспечить сопоставимый уровень безопасности оборудования, снизить риски травматизма и аварийных ситуаций в учебных мастерских и лабораториях, а также повысить качество и надёжность продукции, поступающей на рынок", - заключили в Росстандарте.
 
