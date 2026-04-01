"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа домашнего интернета - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа домашнего интернета
"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа домашнего интернета - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа домашнего интернета
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг "Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа на домашнем интернете к сервисам, не... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:02+0300
2026-04-01T00:57+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг "Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа на домашнем интернете к сервисам, не входящим в "белые списки", заявили РИА Новости в компании. Ранее во вторник ряд Telegram-каналов написали, что в Ростове-на-Дону один из провайдеров домашнего интернета тестирует внедрение "белого списка" ресурсов, из-за чего зайти в зарубежный сервис через домашнюю сеть не получалось. "Ростелеком" опровергает информацию об ограничении доступа на домашнем интернете до "белого списка", - заявили в компании. Там пояснили, что ограничения вводятся на мобильный интернет в целях безопасности в условиях БПЛА-угрозы, потому что мобильные сети могут использоваться для навигации беспилотных летательных аппаратов. "Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся", - указали в "Ростелекоме". Там также напомнили, что "белый список" для мобильного интернета разработан, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами.
технологии, бизнес, россия, ростов-на-дону, ростелеком
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростелеком
00:02 01.04.2026 (обновлено: 00:57 01.04.2026)
 
"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа домашнего интернета

"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа на домашнем интернете

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг "Ростелеком" опроверг информацию об ограничении доступа на домашнем интернете к сервисам, не входящим в "белые списки", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов написали, что в Ростове-на-Дону один из провайдеров домашнего интернета тестирует внедрение "белого списка" ресурсов, из-за чего зайти в зарубежный сервис через домашнюю сеть не получалось.
"Ростелеком" опровергает информацию об ограничении доступа на домашнем интернете до "белого списка", - заявили в компании.
Там пояснили, что ограничения вводятся на мобильный интернет в целях безопасности в условиях БПЛА-угрозы, потому что мобильные сети могут использоваться для навигации беспилотных летательных аппаратов. "Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся", - указали в "Ростелекоме".
Там также напомнили, что "белый список" для мобильного интернета разработан, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРостелеком
 
 
