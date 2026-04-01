https://1prime.ru/20260401/sankt-peterburg-868797496.html

Международный транспортно-логистический форум стартует в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Международный транспортно-логистический форум стартует в среду в Санкт-Петербурге. | 01.04.2026, ПРАЙМ

бизнес

санкт-петербург

белоруссия

китай

виталий савельев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797496.jpg?1774991904

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Международный транспортно-логистический форум стартует в среду в Санкт-Петербурге. Он состоится впервые и пройдет 1-3 апреля. Деловая программа форума содержит обширную повестку. В числе тем - интеграция национальных транспортных систем в глобальную логистическую сеть, развитие бесшовной логистики, цифровизация отрасли, транспортное образование. Участники форума обсудят развитие ВСМ, декарбонизацию перелетов, защиту морской среды, развитие автономного судоходства, модернизацию пунктов пропуска, технологии в дорожном строительстве. Около 5 тысяч человек более чем из 80 стран и территорий подтвердили участие в форуме. Это делегации из Белоруссии, Китая и Индии, а также представительства стран Африки, Азии и Арабского мира, рассказывал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков. Вице-премьер РФ Виталий Савельев отмечал, что открытый профессиональный диалог, обмен лучшими практиками и выработка согласованных решений станут важным шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран – участниц форума. Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью РИА Новости в преддверии форума говорил, что на мероприятии ожидается более 80 гостей высокого уровня из 50 стран и 13 международных организаций и объединений. Состав участников форума, отмечал министр, является подтверждением того, что международной изоляции России в сфере транспорта не существует. Россия подпишет на форуме соглашения по транспорту с рядом стран, в том числе с Марокко, Танзанией, Камбоджей и Вьетнамом, сообщал Никитин. Российские компании покажут беспилотную дорожную технику, в том числе катки, макет поезда для ВСМ и макет организации беспилотного грузового движения на Восточном полигоне. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

