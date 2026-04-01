Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года, наиболее реалистичный сценарий – продолжение постепенного снижения с шагом в 0,5 процентного... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T04:17+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года, наиболее реалистичный сценарий – продолжение постепенного снижения с шагом в 0,5 процентного пункта, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Наиболее реалистичный сценарий – продолжение постепенной корректировки с шагом в 0,5 процентного пункта. Это позволит снизить ключевую ставку с текущих 15% до 13% к концу года. И поможет Банку России сдерживать инфляцию дальше", – ответил он на вопрос о прогнозах по динамике ключевой ставки. При этом любое ускорение инфляции может заставить регулятор взять паузу, считает Ведяхин. Однако именно сейчас важно закрепить нисходящий тренд, указал он. Топ-менеджер отметил, что не стоит рассчитывать на резкие шаги со стороны Банка России в снижении ключевой ставки. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.

