Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, не смог сдержать слез при произнесении последнего слова на судебном | 01.04.2026, ПРАЙМ

КУРСК, 31 мар – ПРАЙМ. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, не смог сдержать слез при произнесении последнего слова на судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из-за зала суда. Во вторник Дедов выступил с последним словом, в ходе которого признал вину и заявил, что ему стыдно за содеянное. Подсудимый не смог сдержать слез, прося суд назначить ему справедливое наказание. Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.

