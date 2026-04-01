Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде - 01.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260401/slezy-868796691.html
Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде
Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде - 01.04.2026, ПРАЙМ
Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, не смог сдержать слез при произнесении последнего слова на судебном | 01.04.2026, ПРАЙМ
КУРСК, 31 мар – ПРАЙМ. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, не смог сдержать слез при произнесении последнего слова на судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из-за зала суда. Во вторник Дедов выступил с последним словом, в ходе которого признал вину и заявил, что ему стыдно за содеянное. Подсудимый не смог сдержать слез, прося суд назначить ему справедливое наказание. Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:02 01.04.2026
 
Экс-замгубернатора Курской области не смог сдержать слез на суде

Экс-замгубернатора Курской области Дедов не смог сдержать слез на последнем слове в суде

КУРСК, 31 мар – ПРАЙМ. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в получении взяток, не смог сдержать слез при произнесении последнего слова на судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из-за зала суда.
Во вторник Дедов выступил с последним словом, в ходе которого признал вину и заявил, что ему стыдно за содеянное. Подсудимый не смог сдержать слез, прося суд назначить ему справедливое наказание.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
 
