"Прямой путь": в США выступили с жестким предупреждением о вторжении в Иран

"Прямой путь": в США выступили с жестким предупреждением о вторжении в Иран - 01.04.2026, ПРАЙМ

"Прямой путь": в США выступили с жестким предупреждением о вторжении в Иран

Любая наземная операция США в Иране обречена на неудачу, предупреждает американский журнал Foreign Policy. | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T05:06+0300

2026-04-01T05:06+0300

2026-04-01T05:06+0300

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Любая наземная операция США в Иране обречена на неудачу, предупреждает американский журнал Foreign Policy."Эта логика наиболее очевидна в пяти узлах: остров Харг, Ормузский пролив, острова Абу-Муса и Большой и Малый Тунб, коридор Чабахар-Конарак и ось Абадан-Хоррамшахр. Каждый из них, по-видимому, обеспечивает доступ (На территорию Ирана — Прим. ред.), но ни один не предлагает прямого пути к стратегическому успеху", — говорится в статье. Автор утверждает, что из-за географических особенностей Ирана проведение наземной операции будет крайне затруднительным, несмотря на несколько возможных точек для высадки. Каждая из них скорее представляет собой "карту последствий", чем реальную возможность выбора. "Но это и есть главная иллюзия. Та же география, которая делает вторжение возможным, также делает его стратегически саморазрушительным", — поясняет журнал. Кроме того, в случае начала конфликта его масштабы могут выйти за пределы Ирана, превращая ситуацию в сложную многоуровневую борьбу на шиитском пространстве, охватывающем южный Ирак и юго-западный Иран. "Таким образом, кажущийся самым прямым путь в Иран одновременно является и самым взрывоопасным. <…> Именно те качества, которые делают эту ось оперативно осуществимой, делают ее политически- и военно-опасной. Здесь иллюзия решительности достигает своего пика. И, соответственно, возрастает и риск", — заключает Foreign Policy.В среду New York Times сообщала о планах Пентагона перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Позже стало известно, контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами. При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.

сша

иран

ормузский пролив

сша, иран, ормузский пролив, foreign policy, new york times, в мире