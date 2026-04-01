https://1prime.ru/20260401/tailand-868799596.html

В Таиланде растет популярность электрических автомобилей и мотоциклов

В Таиланде растет популярность электрических автомобилей и мотоциклов - 01.04.2026, ПРАЙМ

В Таиланде растет популярность электрических автомобилей и мотоциклов

Популярность электрических автомобилей и мотоциклов растет в Таиланде в последний месяц в связи с подорожанием дизельного топлива и бензина и неясными... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T01:31+0300

2026-04-01T01:31+0300

2026-04-01T01:31+0300

бизнес

пхукет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868799596.jpg?1774996288

БАНГКОК, 1 апр - ПРАЙМ. Популярность электрических автомобилей и мотоциклов растет в Таиланде в последний месяц в связи с подорожанием дизельного топлива и бензина и неясными перспективами мирового нефтяного рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в прогнозе для авторынка таиландского банка TTB (ThaiMilitary-Thanachat Bank), первого в стране по числу выдаваемых автокредитов. "В течение марта 2026 года сильно возрос интерес покупателей к электрическим автомобилям и мотоциклам. Это происходит в связи с подорожанием основных видов топлива и неясными перспективами мирового нефтяного рынка из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в документе. Банк констатирует, что с начала 2026 года число запрашиваемых кредитов на приобретение электрических транспортных средств выросло до 35% от всего объема запрашиваемых авто-мотокредитов, что на 5% выше, чем по итогам 2025 года, причем такой рост обеспечен прежде всего запросами, которые получил банк в течение марта. "При сохранении тенденции можно прогнозировать, что в 2026 году спрос на кредиты на приобретение электрических транспортных средств может по итогам года превысить 35% от общего объема кредитов на приобретение автомобилей и мотоциклов", - говорится в прогнозе. "Статистика продаж автомобилей и мотоциклов за 2024 год, полностью доступная в настоящее время, говорит о том, что из 572 тысяч новых автомобилей, проданных в Таиланде в течение года, около 500 тысяч были проданы в кредит, а из 1,7 миллиона новых мотоциклов в кредит были проданы около 1,5 миллиона, то есть речь идет о том, что в 2026 году в кредит может быть продано примерно 150-170 тысяч электромобилей и более 400 тысяч электромотоциклов", - рассказал РИА Новости владелец двух автомобильных техцнтров в Бангкоке и агент по продаже автомобилей Mitsubisi Сурин Бунлыанг, работающий в сфере автопродаж и ремонта автомобилей более 25 лет. Он отметил, что такая цифра может быть немного завышенной, так как мощности по производству электромобилей и электромотоциклов в Таиланде могут несколько отставать от спроса. "Такой прогноз, как я понимаю, основан, в свою очередь, на существующих прогнозах развития производства, особенно китайских электрических моделей. Создание новых мощностей идет действительно высокими темпами", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что ситуация с нефтепродуктами, которые неуклонно дорожают, и запасами сырой нефти для переработки на таиландских НПЗ, которые пополняются сейчас не так быстро, как до начала вооруженного конфликта США и Израиля против Ирана, уже меняют поведение покупателей. "Видно, что люди склоняются либо к электромобилям, либо к гибридным авто или малолитражным экономичным машинам. При этом цены на некоторые китайские электромобили, которые производятся в Таиланде, причем такие модели, как полноразмерные кроссоверы и седаны, сейчас на одном уровне с малолитражками и даже иногда дешевле", - сказал он. Бунлыанг отметил, что говорить о неуклонном росте рынка электрических транспортных средств следует с определенной осторожностью. "Немало случаев, когда небольшие китайские компании организуют производство в Таиланде, дают гарантии на основные узлы на много лет, например, десятилетнюю гарантию на батарею электроавтомобиля, а потом через некоторое время по той или иной причине сворачивают свою деятельность в стране, и гарантийные обязательства не исполняются", - сказал он, добавив, что с электромотоциклами иногда возникают случаи самовозгорания при домашней зарядке из-за несоблюдения владельцами предписанных производителем правил техники безопасности. Россиянка Евгения, работающая в одной из риэлторских фирм Пхукета, купила китайский электрический автомобиль около двух месяцев назад. "Очень довольна этой машиной. Ездила на бензиновых много лет, теперь не завишу ни от цен на топливо, ни от очередей на заправках, которые были у нас тут с середины марта и почти до конца месяца. Заправки для электрических машин пока всегда свободны, их на острове достаточно много, да и стоит энергия гораздо меньше, чем бензин или солярка", - сказала она РИА Новости. Она отметила, что многие россияне на Пхукете начали интересоваться электромобилями и электромотоциклами. "Не все же наши, кто живет здесь, покупают себе машины. Многие предпочитают долгосрочную аренду. И вот сейчас народ начал активно обращаться в те арендные фирмы, у которых есть электрические автомобили и мотоциклы", - рассказала россиянка.

пхукет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, пхукет