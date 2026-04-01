https://1prime.ru/20260401/tramp-868803177.html

"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране

По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, операция США в Иране может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из конфликта усиленной. | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T05:45+0300

в мире

иран

тегеран

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, операция США в Иране может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из конфликта усиленной. "Если США не удастся обуздать иранский режим в Ормузском проливе, Тегеран выйдет из войны окрепшим, а Вашингтон — ослабленным.", — говорится в статье. Чем дольше продолжается военная кампания против Тегерана, тем меньше у президента США Дональда Трампа остается благоприятных вариантов для выхода из ситуации. Издание отмечает, что, несмотря на усилия, Вашингтон не достиг значительных результатов в стратегическом плане, а желание изменить руководство Ирана способствовало консолидации его сторонников. "В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов", — заключает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и гибели гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки на израильскую территорию и военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Операция была объяснена Вашингтоном и Тель-Авивом как превентивный удар в связи с предполагаемой угрозой от ядерной программы Тегерана. Однако теперь они не скрывают, что стремятся к смене власти в Иране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

