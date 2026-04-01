"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране
"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране
По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, операция США в Иране может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из конфликта усиленной.
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, операция США в Иране может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из конфликта усиленной. "Если США не удастся обуздать иранский режим в Ормузском проливе, Тегеран выйдет из войны окрепшим, а Вашингтон — ослабленным.", — говорится в статье. Чем дольше продолжается военная кампания против Тегерана, тем меньше у президента США Дональда Трампа остается благоприятных вариантов для выхода из ситуации. Издание отмечает, что, несмотря на усилия, Вашингтон не достиг значительных результатов в стратегическом плане, а желание изменить руководство Ирана способствовало консолидации его сторонников. "В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов", — заключает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и гибели гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки на израильскую территорию и военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Операция была объяснена Вашингтоном и Тель-Авивом как превентивный удар в связи с предполагаемой угрозой от ядерной программы Тегерана. Однако теперь они не скрывают, что стремятся к смене власти в Иране.
в мире, иран, тегеран, дональд трамп, сша
В мире, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, США
05:45 01.04.2026
 
"Мало вариантов": Трампу сообщили плохие новости об Иране

NZZ: у Трампа заканчиваются положительные варианты исхода войны с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, операция США в Иране может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из конфликта усиленной.
"Если США не удастся обуздать иранский режим в Ормузском проливе, Тегеран выйдет из войны окрепшим, а Вашингтон — ослабленным.", — говорится в статье.
Чем дольше продолжается военная кампания против Тегерана, тем меньше у президента США Дональда Трампа остается благоприятных вариантов для выхода из ситуации. Издание отмечает, что, несмотря на усилия, Вашингтон не достиг значительных результатов в стратегическом плане, а желание изменить руководство Ирана способствовало консолидации его сторонников.
"В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов", — заключает газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и гибели гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки на израильскую территорию и военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Операция была объяснена Вашингтоном и Тель-Авивом как превентивный удар в связи с предполагаемой угрозой от ядерной программы Тегерана. Однако теперь они не скрывают, что стремятся к смене власти в Иране.
 
В миреИРАНТегеранДональд ТрампСША
 
 
