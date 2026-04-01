ЦБ РФ повышает требования для допуска ценных бумаг к торгам - 01.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ РФ повышает требования для допуска ценных бумаг к торгам
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ повышает с 1 апреля требования для допуска ценных бумаг к организованным торгам, устанавливая в качестве условия наличие кредитных рейтингов. В частности, установлено новое условие включения ценных бумаг в котировальные списки - наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых выступает либо сам эмитент, либо выпуск облигаций эмитента, либо поручитель (гарант). При этом допускается наличие одного кредитного рейтинга - в отношении следующих бумаг: государственных ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных ценных бумаг; ценных бумаг иностранных государств, административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, и центральных банков иностранных государств; облигаций международных финансовых организаций. Несоблюдение указанного требования становится основанием для исключения соответствующих ценных бумаг из котировальных списков. Московская биржа также с 1 апреля начинает маркировать бумаги эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Правилами биржи предусмотрено, что маркировка не будет применяться для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня "А-" у выпуска облигаций, эмитента или поручителя, а для акций – при наличии двух некредитных рейтингов акции не ниже "***" (трёх звёзд). Некредитный рейтинг акций – это экспертное мнение агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также об инвестиционной привлекательности их бумаг на годовом горизонте. Его значение определяется на основании сравнения текущей и справедливой стоимости акций.
01:04 01.04.2026
 
