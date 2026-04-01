ЦБ ужесточил лимиты по ипотечным кредитам - 01.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил лимиты по ипотечным кредитам
Ряд решений Банка России по макропруденциальной политике вступает в силу с 1 апреля. | 01.04.2026, ПРАЙМ
01:07 01.04.2026
 
ЦБ ужесточил лимиты по ипотечным кредитам

ЦБ ужесточил лимиты по ипотечным кредитам на покупку строящегося жилья и готового жилья

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Ряд решений Банка России по макропруденциальной политике вступает в силу с 1 апреля.
Банк России установил на второй квартал 2026 года вложенные макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах и сохранил неизменными макропруденциальные надбавки.
Так банки смогут выдать больше кредитов с меньшим уровнем риска и сократить выдачу наиболее рискованных кредитов, отмечал регулятор. Это повысит гибкость МПЛ, при этом жесткость ограничений сохранится на уровне первого квартала 2026 года, указывали в Банке России.
"Для обычного заемщика практический смысл такой: если у вас нормальная долговая нагрузка и первоначальный взнос - ничего не изменилось, 89% новых ипотечных кредитов под надбавки вообще не попадают. Если нагрузка высокая - получить кредит станет сложнее и дороже", - сказал РИА Новости управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Кроме того, Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Лимит на самые рискованные ипотечные кредиты в сегменте ИЖС - с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% - снижается вдвое, с 20% до 10%.
По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 13% (32% в том же квартале 2024 года), а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости - 11% (47% в том же квартале 2024 года).
Также Банк России установил на второй квартал вложенные МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и сохранил действующие значения макропруденциальных надбавок. На рынке необеспеченного потребительского кредитования в прошлом году наблюдалась реализация ранее накопленных рисков, указывал регулятор. Доля проблемных кредитов на 1 января 2026 года составила 13% (9% на тот же день 2025 года).
"ЦБ последовательно закрывает те сегменты, где просрочка уже растет или исторически растет быстрее всего: ИЖС, нецелевые кредиты под залог недвижимости", - резюмировал Астафьев.
 
