https://1prime.ru/20260401/tsb-868799259.html

ЦБ ужесточил лимиты по ипотечным кредитам

Ряд решений Банка России по макропруденциальной политике вступает в силу с 1 апреля.

2026-04-01T01:07+0300

финансы

банки

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868799259.jpg?1774994840

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Ряд решений Банка России по макропруденциальной политике вступает в силу с 1 апреля. Банк России установил на второй квартал 2026 года вложенные макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах и сохранил неизменными макропруденциальные надбавки. Так банки смогут выдать больше кредитов с меньшим уровнем риска и сократить выдачу наиболее рискованных кредитов, отмечал регулятор. Это повысит гибкость МПЛ, при этом жесткость ограничений сохранится на уровне первого квартала 2026 года, указывали в Банке России. "Для обычного заемщика практический смысл такой: если у вас нормальная долговая нагрузка и первоначальный взнос - ничего не изменилось, 89% новых ипотечных кредитов под надбавки вообще не попадают. Если нагрузка высокая - получить кредит станет сложнее и дороже", - сказал РИА Новости управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Кроме того, Банк России ужесточил на второй квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Лимит на самые рискованные ипотечные кредиты в сегменте ИЖС - с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% - снижается вдвое, с 20% до 10%. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 13% (32% в том же квартале 2024 года), а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости - 11% (47% в том же квартале 2024 года). Также Банк России установил на второй квартал вложенные МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и сохранил действующие значения макропруденциальных надбавок. На рынке необеспеченного потребительского кредитования в прошлом году наблюдалась реализация ранее накопленных рисков, указывал регулятор. Доля проблемных кредитов на 1 января 2026 года составила 13% (9% на тот же день 2025 года). "ЦБ последовательно закрывает те сегменты, где просрочка уже растет или исторически растет быстрее всего: ИЖС, нецелевые кредиты под залог недвижимости", - резюмировал Астафьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

