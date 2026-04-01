В Турции водителям грозит штраф за попытку устроить дорожный конфликт

В Турции водителям грозит штраф за попытку устроить дорожный конфликт - 01.04.2026, ПРАЙМ

В Турции водителям грозит штраф за попытку устроить дорожный конфликт

Денежный штраф в размере 180 тысяч лир (4050 долларов), конфискация прав и автомобиля грозят в Турции водителям, в том числе иностранным, даже за попытку... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:49+0300

2026-04-01T00:49+0300

2026-04-01T00:49+0300

СТАМБУЛ, 1 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Денежный штраф в размере 180 тысяч лир (4050 долларов), конфискация прав и автомобиля грозят в Турции водителям, в том числе иностранным, даже за попытку устроить дорожный конфликт, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю. "Согласно вступившим в силу с 27 февраля правилам, за попытку устроить дорожный конфликт предусмотрены серьезные наказания. Штраф в размере 180 тысяч лир, конфискация прав на 60 суток, а автомобиля - на 30 суток, грозит тем, кто преследует другой автомобиль с целью напасть на водителя, или тем, кто выходит из автомобиля, чтобы угрожать другому водителю или устроить с ним драку", - предупредил эксперт. Он отметил, что водительские права в таком случае возвращают лишь после психологической оценки водителя.

турция

бизнес, мировая экономика, турция