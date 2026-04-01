В Турции назвали атаки ВСУ на "Турецкий поток" "ножом в спину"

2026-04-01T01:49+0300

АНКАРА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек назвал атаки ВСУ на газопровод "Турецкий поток" "ножом в спину" Турции, по его словам, Анкара, поставляя Киеву беспилотники, фактически вооружает своего противника. Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе. "Это удар ножом в спину Турции. Однако еще важнее то, что Турция неверно определяет источник угрозы - она исходит от США и Израиля", - сказал Перинчек в интервью РИА Новости. По его словам, Украина действует в рамках более широкой коалиции, в которую входят США, Израиль и Греция. "Этот фронт простирается от Черного моря до Восточного Средиземноморья и Ормузского пролива, а Украина - его часть на севере Черного моря", - подчеркнул политик. Перинчек также раскритиковал военное сотрудничество Анкары с Киевом. "Поставляя Украине беспилотники, Турция фактически вооружает своего противника и подрывает доверие союзников", - заявил он. По его оценке, такие действия играют на руку НАТО и направлены на ослабление позиций Турции в регионе. "Цель - изолировать Турцию, особенно на фоне подготовки давления в Восточном Средиземноморье", - добавил Перинчек. Политик также утверждает, что действия Украины демонстрируют ее отношение к Анкаре. "Украина своими действиями показывает, что рассматривает Турцию как противника", - заключил собеседник РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока". В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

