https://1prime.ru/20260401/uzbekistan-868798377.html

В Узбекистане запретили покупку алкоголя и табачной продукции за наличные

В Узбекистане запретили покупку алкоголя и табачной продукции за наличные - 01.04.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане запретили покупку алкоголя и табачной продукции за наличные

Покупка алкогольной и табачной продукции в Узбекистане за наличные запрещена с 1 апреля, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева был принят еще | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:30+0300

2026-04-01T00:30+0300

2026-04-01T00:30+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868798377.jpg?1774992652

ТАШКЕНТ, 1 апр – ПРАЙМ. Покупка алкогольной и табачной продукции в Узбекистане за наличные запрещена с 1 апреля, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева был принят еще в декабре 2025 года. Данные меры приняты в целях популяризации безналичных расчетов и сокращения доли "теневой" экономики в стране, поясняется в преамбуле документа. Кроме того, только через банковские карты или системы электронных платежей можно будет оплатить покупку бензина и газа на автозаправках, а также оплатить зарядки электромобилей, товары и услуги стоимостью более 25 миллионов сумов (около 2 тысяч долларов, за исключением сельхозпродукции). Наличными теперь нельзя оплатить госуслуги, покупку недвижимости и автомобилей. Новый порядок направлен на повышение прозрачности торговых операций, предотвращение правонарушений и обеспечение удобства и безопасности для покупателей, отметили в Налоговом комитете страны.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев