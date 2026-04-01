В Узбекистане запретили покупку алкоголя и табачной продукции за наличные
2026-04-01T00:30+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
00:30 01.04.2026
 
ТАШКЕНТ, 1 апр – ПРАЙМ. Покупка алкогольной и табачной продукции в Узбекистане за наличные запрещена с 1 апреля, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева был принят еще в декабре 2025 года.
Данные меры приняты в целях популяризации безналичных расчетов и сокращения доли "теневой" экономики в стране, поясняется в преамбуле документа.
Кроме того, только через банковские карты или системы электронных платежей можно будет оплатить покупку бензина и газа на автозаправках, а также оплатить зарядки электромобилей, товары и услуги стоимостью более 25 миллионов сумов (около 2 тысяч долларов, за исключением сельхозпродукции). Наличными теперь нельзя оплатить госуслуги, покупку недвижимости и автомобилей.
Новый порядок направлен на повышение прозрачности торговых операций, предотвращение правонарушений и обеспечение удобства и безопасности для покупателей, отметили в Налоговом комитете страны.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
