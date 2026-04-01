Посол Украины странно пошутил про Зеленского - 01.04.2026, ПРАЙМ
Посол Украины странно пошутил про Зеленского
Посол Украины странно пошутил про Зеленского - 01.04.2026, ПРАЙМ
Посол Украины странно пошутил про Зеленского
Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским. | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T05:19+0300
2026-04-01T05:19+0300
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским.Во время беседы журналист обратил внимание на плакат с изображением Зеленского как преступника, который можно было увидеть из окна украинского посольства. Шандор неожиданно отреагировал на это замечание. "Может быть, на следующих выборах он (Зеленский. — Прим. ред.) станет президентом Венгрии", — сказал дипломат.Как отметил журналист, после сказанного Шандор, видимо, осознав неуместность своих слов, пытался толкнуть его локтем, демонстрируя, что сделал шутку. Корреспондент не стал дальше комментировать эту ситуацию и перешел к обсуждению вопросов, касающихся дипломатической миссии посла в Будапеште. Ранее Федор Шандор уже бывал в центре скандалов. Например, в середине марта он распространил фото, где держит в руках флаг Венгрии с дыркой. До своего назначения в 2023 году Шандор принимал участие в боевых действиях на стороне Киева и выступал с агитацией, призывая закарпатских венгров вступать в ряды ВСУ.
Посол Украины странно пошутил про Зеленского

Посол Украины Шандор странно пошутил про сатирический плакат с Зеленским

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским.
Во время беседы журналист обратил внимание на плакат с изображением Зеленского как преступника, который можно было увидеть из окна украинского посольства. Шандор неожиданно отреагировал на это замечание.
"Может быть, на следующих выборах он (Зеленский. — Прим. ред.) станет президентом Венгрии", — сказал дипломат.
Как отметил журналист, после сказанного Шандор, видимо, осознав неуместность своих слов, пытался толкнуть его локтем, демонстрируя, что сделал шутку. Корреспондент не стал дальше комментировать эту ситуацию и перешел к обсуждению вопросов, касающихся дипломатической миссии посла в Будапеште.
Ранее Федор Шандор уже бывал в центре скандалов. Например, в середине марта он распространил фото, где держит в руках флаг Венгрии с дыркой.
До своего назначения в 2023 году Шандор принимал участие в боевых действиях на стороне Киева и выступал с агитацией, призывая закарпатских венгров вступать в ряды ВСУ.
ОбществоМировая экономикаБудапештУКРАИНАВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
