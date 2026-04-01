https://1prime.ru/20260401/vengriya-868802615.html

Посол Украины странно пошутил про Зеленского

Посол Украины странно пошутил про Зеленского

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским. | 01.04.2026, ПРАЙМ

общество

мировая экономика

будапешт

украина

венгрия

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским.Во время беседы журналист обратил внимание на плакат с изображением Зеленского как преступника, который можно было увидеть из окна украинского посольства. Шандор неожиданно отреагировал на это замечание. "Может быть, на следующих выборах он (Зеленский. — Прим. ред.) станет президентом Венгрии", — сказал дипломат.Как отметил журналист, после сказанного Шандор, видимо, осознав неуместность своих слов, пытался толкнуть его локтем, демонстрируя, что сделал шутку. Корреспондент не стал дальше комментировать эту ситуацию и перешел к обсуждению вопросов, касающихся дипломатической миссии посла в Будапеште. Ранее Федор Шандор уже бывал в центре скандалов. Например, в середине марта он распространил фото, где держит в руках флаг Венгрии с дыркой. До своего назначения в 2023 году Шандор принимал участие в боевых действиях на стороне Киева и выступал с агитацией, призывая закарпатских венгров вступать в ряды ВСУ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

