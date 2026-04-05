"Аэрофлот" отменяет и переносит рейсы в Сочи, Геленджике и Краснодаре

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет и переносит рейсы из-за ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара, часть самолетов приземлилась на запасных...

2026-04-05T23:33+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет и переносит рейсы из-за ограничений в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара, часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, сообщил перевозчик. "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов 5 апреля в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание на данных направлениях путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении. Часть рейсов авиакомпании направлены на запасные аэродромы, для пассажиров организована перевозка до пунктов назначения наземных транспортом, отметили в "Аэрофлоте".

