В "Авито Работы" рассказали, какие профессии лидируют по росту числа резюме - 05.04.2026, ПРАЙМ

Наибольший рост числа резюме в первом квартале 2026 года в России пришелся на профессию пекаря, в числе лидеров также администраторы и грузчики

2026-04-05T04:47+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Наибольший рост числа резюме в первом квартале 2026 года в России пришелся на профессию пекаря, в числе лидеров также администраторы и грузчики, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. "Лидирует по количеству созданных резюме профессия пекаря, где количество резюме увеличилось на 151%, а кандидаты в среднем ожидали получить 59 573 рублей в месяц. На втором месте по динамике следуют администраторы с ростом на 141% (57 478 рублей в месяц), а замыкают тройку грузчики (+137%, 64 158 рублей в месяц)", - сказал он. Губанов отметил, что эти вакансии объединяет ряд факторов, которые делают их привлекательными для соискателей: низкий порог входа, возможность работать без опыта и гибкие форматы занятости. Кроме того, специалисты в этих сферах востребованы в разных сегментах экономики, что обеспечивает стабильный спрос на такие кадры. Средние зарплатные ожидания кандидатов определены по данным из их резюме. Однако реальные зарплатные ожидания могут существенно различаться в зависимости от стажа, места жительства и типа занятости: соискатели рассматривают варианты как на полную, так и на частичную занятость, сменный график, гибкий режим работы и другие условия. В топ-5 лидеров по росту спроса со стороны соискателей также вошла профессия монтажника - кандидаты в январе-марте разместили на 133% больше резюме, чем годом ранее. Их средние зарплатные ожидания составили 140 683 рублей в месяц. "Замыкает пятерку лидеров профессия сантехника, где динамика выросла на 118%, а кандидаты ожидали получать 111 659 рублей в месяц", - отметил Губанов. Во второй половине топ-10 по росту числа резюме также вошли флорист, промоутер, повар, сварщик и бариста.

