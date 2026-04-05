В Нижегородской области обломки БПЛА повредили ТЭЦ и несколько домов
Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили ТЭЦ и несколько домов
Никитин: обломки БПЛА повредили Новогорьковскую ТЭЦ и несколько жилых домов
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX
Он добавил, что оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет.