https://1prime.ru/20260405/bespilotniki-868918938.html

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили ТЭЦ и несколько домов

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили ТЭЦ и несколько домов - 05.04.2026, ПРАЙМ

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили ТЭЦ и несколько домов

Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T08:42+0300

2026-04-05T08:42+0300

2026-04-05T08:42+0300

происшествия

нижегородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. "Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX. Он добавил, что оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет.

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижегородская область