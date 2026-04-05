Лихачев рассказал об эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

Лихачев рассказал об эвакуации россиян с АЭС "Бушер" - 05.04.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал об эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

"Росатом" на следующей неделе эвакуирует еще одну группу российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

2026-04-05T15:02+0300

2026-04-05T15:02+0300

2026-04-05T15:02+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. "Росатом" на следующей неделе эвакуирует еще одну группу российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас есть ряд добровольцев, которые готовы остаться работать, нести службу (на АЭС "Бушер" - ред.) непосредственно в зоне боевых действий, сейчас так это выглядит. Но у нас будет ещё одна волна эвакуации на следующей неделе, как только для этого будут созданы соответствующие условия", - сказал Лихачев журналистам.

россия, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"